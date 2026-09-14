/হাবড়া নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনার প্রধান তদন্তকারী অফিসারের থানা ব্যারাকেই গলায় ফাঁস, খুন না আত্মহত্যা? তোলপাড়

মনোজ মণ্ডল: উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের হাবড়া থানার ব্যারাক থেকে সাব-ইন্সপেক্টরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। সোমবার থানার ব্যারাকের দোতলার একটি ঘর থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পুলিস আধিকারিকের নাম বিশ্বনাথ সেন (৫৭)। থানার ভিতরেই কর্মরত এক পুলিস অফিসারের এমন আকস্মিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সহকর্মী মহলে শোক ও গভীর উদ্বেগের পরিবেশ।
ঘটনার বিবরণ
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিশ্বনাথ সেনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আদালতে যাওয়ার কথা ছিল। রবিবার হাবড়ায় এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, যে মামলাটির তদন্তকারী আধিকারিক (IO) হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন বিশ্বনাথবাবু স্বয়ং। ওই ঘটনায় ধৃত দুই অভিযুক্তকে সোমবার বারাসত আদালতে পেশ করার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।
আদালতে যাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি ডিউটি রিপোর্টিং না করায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। থানা চত্বরে তাঁকে না পেয়ে সহকর্মীরা তাঁর মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতেও কোনও সাড়া মেলেনি।
এরপর থানা থেকে এক সিভিক ভলান্টিয়ার দোতলায় তাঁর ব্যারাকে তাঁকে ডাকতে যান। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ঘরের এয়ার কন্ডিশনার (এসি) চলছে এবং দরজাটি সামান্য ভেজানো অবস্থায় রয়েছে। ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতেই দেখা যায়, খালি গায়ে জানালার গ্রিলের সঙ্গে গামছার ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে বিশ্বনাথবাবুর দেহ।
তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ব্যক্তিগত জীবন
মৃত বিশ্বনাথবাবুর আদি বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা এলাকায়। তাঁর পরিবারে স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তান রয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্য পুলিসে তিনি প্রথমে সাধারণ কনস্টেবল পদে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। এরপর নিজের কর্মদক্ষতায় ধাপে ধাপে পদোন্নতি পেয়ে তিনি সাব-ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময় তিনি হাবড়া থানায় বদলি হয়ে এসেছিলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গেই দায়িত্ব পালন করছিলেন।
রহস্যের খোঁজে পুলিস তদন্ত
থানার নিজস্ব ব্যারাকে এমন ঘটনা ঘটায় মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কাজের অতিরিক্ত চাপ, পারিবারিক কোনও অশান্তি নাকি অন্য কোনও মানসিক অবসাদের জেরে এই চরম পদক্ষেপ, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে জেলা পুলিসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
ইতোমধ্যেই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বারাসত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে হাবড়া থানার পুলিস। তদন্তকারীদের মতে, ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট এবং সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পরেই এই রহস্যমৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
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