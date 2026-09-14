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হাবড়া নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনার প্রধান তদন্তকারী অফিসারের থানা ব্যারাকেই গলায় ফাঁস, খুন না আত্মহত্যা? তোলপাড়

Habra Police Office mysterious death: এরপর থানা থেকে এক সিভিক ভলান্টিয়ার দোতলায় তাঁর ব্যারাকে তাঁকে ডাকতে যান। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ঘরের এয়ার কন্ডিশনার (এসি) চলছে এবং দরজাটি সামান্য ভেজানো অবস্থায় রয়েছে। ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করতেই দেখা যায়, খালি গায়ে জানালার গ্রিলের সঙ্গে গামছার ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে বিশ্বনাথবাবুর দেহ। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 14, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:00 PM IST
হাবড়া নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনার প্রধান তদন্তকারী অফিসারের থানা ব্যারাকেই গলায় ফাঁস, খুন না আত্মহত্যা? তোলপাড়

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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