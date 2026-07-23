Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দুই সন্তান থাকতেও আজ পথে পথে ৭০-এর বৃদ্ধা, অসহায়তার কাহিনী চোখ ভিজিয়ে দিল পুলিসের

দুই সন্তান থাকতেও আজ পথে পথে ৭০-এর বৃদ্ধা, অসহায়তার কাহিনী চোখ ভিজিয়ে দিল পুলিসের

Habra Old Woman: কর্তব্যরত পুলিশকর্মী পিন্টু বিশ্বাস বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা জানতে পারেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 23, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:38 AM IST
দুই সন্তান থাকতেও আজ পথে পথে ৭০-এর বৃদ্ধা, অসহায়তার কাহিনী চোখ ভিজিয়ে দিল পুলিসের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'এটা ছাত্রদের আন্দোলন, রাজনীতি দিয়ে হাইজ্যাক করবেন না!' CJP বিক্ষোভে এবার সরব সলমান
Salman Khan59 min ago
2
live blog1 hr ago
3
CJP Protest2 hrs ago
4
kolkata metro3 hrs ago
5
Bengal Weather Update3 hrs ago