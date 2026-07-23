/দুই সন্তান থাকতেও আজ পথে পথে ৭০-এর বৃদ্ধা, অসহায়তার কাহিনী চোখ ভিজিয়ে দিল পুলিসের

মনোজ মণ্ডল: মায়ের কোলেই শুরু হয় সন্তানের জীবন। সেই মা-ই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দুমুঠো খাবারের জন্য মানুষের দয়ার ওপর নির্ভরশীল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সামনে দেখা মিলল এমনই এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের।
প্রায় ৭০ বছর বয়সী কানন বালা দাস গত চারদিন ধরে হাসপাতালেই আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, দুই ছেলে থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে চায় না। একসময় অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তানদের বড় করেছেন, কিন্তু আজ সেই সন্তানদের কাছেই তিনি হয়ে উঠেছেন অবহেলিত। বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়ে হাসপাতালেই আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। হাসপাতালের কেউ বা কোনো সহৃদয় মানুষ যা খাবার দেন, তা দিয়েই কোনোমতে দিন কাটছে তাঁর।
কর্তব্যরত পুলিশকর্মী পিন্টু বিশ্বাস বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে তাঁর অসহায় অবস্থার কথা জানতে পারেন। কানন বালা দাসের কষ্টের কথা শুনে তিনিও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি বিষয়টি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে জানান।
খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান স্থানীয় বিজেপি নেতা পাপাই সাহা। তিনি বৃদ্ধার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে জানান, যতদিন না তাঁর জন্য একটি নিরাপদ ও স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে, ততদিন কানন বালা দাস তাঁর বাড়িতেই থাকবেন।
একজন মা, যিনি নিজের সবটুকু দিয়ে সন্তানদের মানুষ করেছিলেন, জীবনের শেষ বেলায় তাঁর ভাগ্যে জুটেছে শুধু অবহেলা আর একাকীত্ব। তবে এই কঠিন সময়ে পুলিশকর্মী পিন্টু বিশ্বাস ও স্থানীয় মানুষের মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ দিচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন।
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