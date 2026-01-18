Beldanga Unrest: চুলের মুঠি ধরে মার, লাথি, শ্লীলতাহানি! জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক সোমা মাইতিকে নির্যাতনে গ্রেফতার মাস্টারমাইন্ড...
Beldanga Incident: বেলডাঙায় দুই দিন ধরে চলা অশান্তির পর শনিবার পুলিস অ্যাকশনের মাধ্যমে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে। ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এর মধ্যে মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে সোমা মাইতির আক্রমণের অভিযোগ রয়েছে। পুলিস বর্তমানে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং রেলের পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: পরপর দুদিন তপ্ত বেলডাঙা। অশান্ত থাকার পর গতকাল দুপুরে পুলিস অ্যাকশনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত মোটামুটি শান্ত। তবে নতুন করে আবার কেউ ইন্ধন যুগিয়ে যাতে পরিস্থিতি বিগড়ে দিতে না পারে তার জন্য সতর্ক পুলিস। বেলডাঙা থানা ইতিমধ্যেই আশেপাশের থানা থেকে কিছু রিজার্ভ ফোর্স এনে স্থানীয় একটি স্কুলে রেখে দিয়েছে।
হেল্পলাইন চালু, রেলের পরিষেবা স্থগিত:
ইতিমধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিসের তরফে একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। পূর্ব রেলের তরফে জেলা পুলিসের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রচুর রেল সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির জেরে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কৃষ্ণনগর লালগোলা শাখায় সমস্ত রকম যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে। রেলের তরফে বড় সংখ্যক আরপিএফ এবং আরপিএসএফ ফোর্স ইতিমধ্যেই উপদ্রুত স্টেশন এবং লেভেল ক্রসিং গুলিতে মোতায়েন করা হবে দ্রুত।
আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: বিদায় পর্বে শীত, উষ্ণতার পরশে হবে বাণী বন্দনা! সোমবার একধাক্কায় চড়চড়িয়ে বাড়বে পারদ...
মূল মাথা মতিউর রহমান:
শুক্র এবং শনিবারের জাতীয় সড়ক অবরোধ অশান্তির ইন্ধন যোগান এবং জি ২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক সোমা মাইতি কে আক্রমণের ঘটনায় সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৩০ জনকে আটক করেছে মুর্শিদাবাদ পুলিস। এরমধ্যে সোমা মাইতিকে আক্রমণের মূল ইন্ধন এবং উস্কানি দেওয়া মতিউর রহমান আছে। ধৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতারি দেখিয়ে আদালতে পেশ করতে চলেছে পুলিস। বেলডাঙার বাসিন্দা এবং জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ূন কবীর মতিউর রহমানকে স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তবে জেলার পুলিস সুপার মতিউর রহমান এর প্রকৃত পরিচয় এবং কোনও সম্ভাব্য রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে কোনওরকম প্রশ্নের উত্তর সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। মতিউরের সঙ্গে মিম এর সম্পর্কের জল্পনা তুঙ্গে উঠলেও এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে অফিসিয়ালি কিছু জানানো হয়নি পুলিসের তরফে।
এখন কেমন আছেন সোমা মাইতি?
বেলডাঙার ঘটনায় আহত সাংবাদিক সোমা মাইতি হাসপাতাল থেকে গতকাল সন্ধ্যেবেলা নিজের বহরমপুরের বাসভবনে ফিরেছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শে আপাতত সম্পূর্ণ বিশ্রামে আছেন তিনি।
আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের উপর বিশ্বাস হারাবেন না তুলা, নতুন কিছু করার শুরু করার জন্য ভালো দিন নয় মীনের...
সর্বমোট গ্রেফতার ৩০
বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় মোট ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৬ জন শুক্রবার ও শনিবারের অশান্তির সঙ্গে জড়িত এবং ৪ জন সোমা মাইতির আক্রমণের ঘটনায়। মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিস প্রশাসন বর্তমানে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)