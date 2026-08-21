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নয়া রুটে হলদিয়া-কলকাতা নতুন সরকারি বাস পরিষেবা চালু, পুজোর আগেই রাজ্যে ৬০০ বাস

Haldia-Kolkata New Bus:  এই নতুন পরিষেবা চালুর ফলে সুতাহাটা, মহিষাদল বা তমলুকের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকার যাত্রীরা সহজেই কম খরচে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কলকাতায় যাতায়াত করতে পারবেন।  যাত্রীপিছু ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ১০৯ টাকা। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 21, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:30 PM IST
নয়া রুটে হলদিয়া-কলকাতা নতুন সরকারি বাস পরিষেবা চালু, পুজোর আগেই রাজ্যে ৬০০ বাস

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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