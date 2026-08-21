/নয়া রুটে হলদিয়া-কলকাতা নতুন সরকারি বাস পরিষেবা চালু, পুজোর আগেই রাজ্যে ৬০০ বাস

কিরণ মান্না: আরও একটি নতুন সরকারি বাস পরিষেবা। হলদিয়া থেকে কলকাতা, একটি নতুন সরকারি বাস! জাতীয় সড়কের পর এবার রাজ্য সড়ক ধরে বাস পরিষেবা নিশ্চিত হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন এলাকার হাজার হাজার নিত্যযাত্রী। এদিন হলদিয়া থেকে কলকাতা, স্টেট হাইওয়ে ধরে সরকারি বাস পরিষেবার সূচনা করেন হলদিয়ার বিধায়ক প্রদীপ বিজলি।
হলদিয়া টাউনশিপ বাসস্ট্যান্ড থেকে ফিতে কেটে এই নতুন রুটের সরকারি বাস পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন হলদিয়ার বিধায়ক প্রদীপ বিজলি। বাসটি হলদিয়া টাউনশিপ বাসস্ট্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করে মঞ্জুশ্রী, সুতাহাটা, চৈতন্যপুর, মহিষাদল, তমলুক ও মেচেদা হয়ে কলকাতা পৌঁছাবে। প্রতিদিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে হলদিয়া থেকে ছাড়বে বাসটি। অন্যদিকে বিপরীতমুখে কলকাতা থেকে হলদিয়ার জন্য বাসটি ছাড়বে পৌনে ২টোয়। এই দীর্ঘ যাত্রাপথের জন্য যাত্রীপিছু ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ১০৯ টাকা। পরিবহন ব্যবস্থার এই সম্প্রসারণে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।
প্রসঙ্গত, এতদিন জাতীয় সড়ক দিয়ে সরকারি বাস পরিষেবা থাকলে রাজ্য সড়ক দিয়ে ছিল না। ফলে রাজ্য সড়ক সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা সরাসরি কলকাতা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতেন। এবার সেই পরিষেবা পেয়ে খুশি নিত্যযাত্রীরা। এই নতুন পরিষেবা চালুর ফলে সুতাহাটা, মহিষাদল বা তমলুকের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকার যাত্রীরা সহজেই কম খরচে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কলকাতায় যাতায়াত করতে পারবেন। বিধায়কের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষ ও দৈনিক যাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। আগামী দিনে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে জানান বিধায়ক।
প্রসঙ্গত, পুজোর আগেই রাজ্যে ৬০০ বাস নামবে বলে এদিন জানিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিংও। উল্লেখ্য, কদিন আগেই চালু হয়েছে জোকা-নৈহাটি নতুন বাস রুট। রাজ্য সরকারের ১০০ দিন পূর্তির মধ্যেই সাধারণ মানুষের যাতায়াত সহজ করতে জোকা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত নতুন একটি বেসরকারি বাস রুট চালু হয়েছে। বেহালা পূর্বের বিধায়ক শংকর শিকদার সেই বাসের শুভ সূচনা করেন। এর ফলে দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দাদের নৈহাটির বিখ্যাত ‘বড়মা’ দর্শন অনেক সহজলভ্য হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন বিধায়ক।
জোকা থেকে নৈহাটি নতুন বেসরকারি বাস রুটটি যাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ। দক্ষিণ কলকাতা এবং উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনাও বটে। কারণ, নতুন এই রুটে বাসটি নৈহাটি বাস টার্মিনাস থেকে ছেড়ে শ্যামনগর, ব্যারাকপুর, সোদপুর, ডানলপ, দক্ষিণেশ্বর, বিমানবন্দর, চিনার পার্ক, করুণাময়ী, বিশ্ব বাংলা গেট, ওয়েবেল মোড়, টাটা মেডিক্যাল, চিংড়িঘাটা, শিয়ালদা এবং আলিপুর হয়ে জোকায় পৌঁছবে। প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর ছাড়বে বাস। নৈহাটি থেকে জোকা পর্যন্ত বাসের সর্বনিম্ন ভাড়া ২৫ টাকা আর সর্বোচ্চ ভাড়া ১৩৫ টাকা রাখা হয়েছে।
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