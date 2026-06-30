/হাড়হিম হলদিয়া! ন্যাপথা পাইপলাইন ফেটে আগুনের তাণ্ডবলীলা, মুহূর্তে ঝলসে গেলেন একাধিক

অয়ন ঘোষাল: হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালে ন্যাপথা সাপ্লাই পাইপ লাইনে বিধ্বংসী আগুন। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ভোর ৪টে নাগাদ পেট্রোকেমিক্যালে আগুন লাগে। পাইপলাইন থেকে ন্যাপথা লিক করে আগুন লাগে বলে খবর। প্রথমে কালো ধোঁয়া, তারপর আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমশ বাড়তে থাকে। গ্যাস লিক করায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, স্থানীয়দের দাবি, বেশ কয়েকজন ঝলসে গিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ১৯ জন আহত হয়েছেন, গুরুতর আহত ৭ বলে জানা যাচ্ছে। ১০-১২ টি বাড়ি সেই বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার নামগন্ধ নেই। প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলছে। প্রথমে জল। এখন ফোম স্প্রে করা হচ্ছে।
হলদিয়ার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে চিরঞ্জিপুর এলাকায় পেট্রোকেমিক্যালে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। পরে আরও তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছয়। দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হয় দমকল কর্মীদের। ঘটনায় বেশ কয়েকজন ঝলসে গিয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে হলদিয়া-পাঁশকুড়া রুটে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় বলেও খবর।
পাইপলাইন থেকে ন্যাপথা লিক করে আগুন লাগে বলে খবর। প্রথমে কালো ধোঁয়া, তারপর আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমশ বাড়তে থাকে। গ্যাস লিক করায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে জল ও ফোম স্প্রে করা হয়। কিন্তু, তারপরেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় বলে খবর। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে চারদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আকাশের দিকে তাকালে শুধুই কালো ধোঁয়ার মস্ত বড় কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। সেই সময় ওই এলাকায় বেশ কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। আগুন এত দ্রুত ছড়ায় যে তাঁরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। ফলে আগুনে ঝলসে গিয়ে তাঁরা গুরুতর জখম হন। আগুন নেভানোর জন্য চারদিকে তীব্র হুড়োহুড়ি ও লড়াই শুরু হয়ে যায়।
আহত ও দগ্ধ কর্মীদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁদের চিকিৎসা শুরু করেছেন। তবে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে যে, আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাঁদের শরীরে পোড়ার ক্ষত বেশ গভীর।
ন্যাপথা ঠিক কী এবং এটি কেন বিপজ্জনক?
ন্যাপথা হল এক ধরণের অত্যন্ত দাহ্য তরল পদার্থ। খনিজ তেল বা অপরিশোধিত ক্রুড অয়েল শোধন করার সময় এটি তৈরি করা হয়। পেট্রল, কেরোসিন বা অন্যান্য জ্বালানি তেল তৈরির ক্ষেত্রে এই ন্যাপথা প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে। যেহেতু এটি খুব দ্রুত আগুন ধরে যাওয়ার মতো একটি তরল, তাই এই পাইপলাইনের আগুন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল।
দুর্ঘটনার কারণ
এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঠিক কী কারণে ঘটল, তা এখনও পরিষ্কার নয়। কারখানার পাইপলাইনে কোনো ফুটো বা লিক ছিল কি না, নাকি অন্য কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করা হচ্ছে।
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