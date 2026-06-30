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হাড়হিম হলদিয়া! ন্যাপথা পাইপলাইন ফেটে আগুনের তাণ্ডবলীলা, মুহূর্তে ঝলসে গেলেন একাধিক

Haldia Oil Refinery Fire: হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের ন্যাপথা পাইপলাইনে ফুটো হয়ে বিধ্বংসী আগুন লাগে। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ১৯ জন শ্রমিক গুরুতর জখম হয়েছেন। আগুনে আশেপাশের ১০-১২টি স্থানীয় বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দমকলের ৯টি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 30, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:27 AM IST
হাড়হিম হলদিয়া! ন্যাপথা পাইপলাইন ফেটে আগুনের তাণ্ডবলীলা, মুহূর্তে ঝলসে গেলেন একাধিক
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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