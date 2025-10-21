English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Cooch Behar: সীমান্তে বাংলাদেশিদের বাড়বাড়ন্ত! খোঁজখবর করতে নামতেই....

Cooch Behar: ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই এক গোরু পাচারকারীকে নিয়ে মেখলিগঞ্জের নিজতরফে ঘটনার পুনঃনির্মাণ করা হয় । সেই জায়গায়ই মূল ঘাটি বেঁধে রেখেছে দুষ্কৃতীরা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 21, 2025, 03:01 PM IST
Cooch Behar: সীমান্তে বাংলাদেশিদের বাড়বাড়ন্ত! খোঁজখবর করতে নামতেই....

প্রদ্যুত্ দাস: পুলিসকে মারধোরের অভিযোগের ঘটনায় শোরগোল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি জেলা সংলগ্ন কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থানার অন্তর্গত ৪০ নং নিজতরফ এলাকায়। অভিযোগ, সূত্র মারফত খবর ছিল এলাকার কিছু মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশিদের যোগাযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেই অভিযানে নেমেছিল হলদিবাড়ি থানার সাদা পোশাকের ডিআইবি।

বিবিগঞ্জ এলাকা থেকে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৪০ নং নিজতরফ এলাকা অবধি পৌঁছায় সাদা পোশাকের ডিআইবি । সেখানেই সাদা পোশাকের ডিআইবি কিছু বুঝে উঠার আগে দুষ্কৃতীরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় । আহত হয় দুই সাদা পোশাকের ডিআইবি ও এক নৌকার মাঝি। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার পরেই খবর যায়  হলদিবাড়ি থানার পুলিসের কাছে । রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনার তল্লাশি চালাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন হলদিবাড়ি থানার আইসি সহ বিশাল পুলিস বাহিনী।  পুলিশ সূত্রে খবর , দীর্ঘদিন ধরে চোরাকারবারি ব্যবসা বন্ধ করতে অভিযান চলছে জেলা পুলিসের। এবারও একইভাবে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে পুলিস দুষ্কৃতীদের আতুরঘরের খোঁজ নিতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই এক গোরু পাচারকারীকে নিয়ে মেখলিগঞ্জের নিজতরফে ঘটনার পুনঃনির্মাণ করা হয় । সেই জায়গায়ই মূল ঘাটি বেঁধে রেখেছে দুষ্কৃতীরা । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাদা পোশাকের পুলিস সেখানে অভিযান চালাতে গেলে অতর্কিত হামলায় আক্রান্ত হয় তারা। ঘটনায় তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু করেছে পুলিস।

Tags:
CoochbeharHaldibariPolice Attacked
