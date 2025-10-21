Cooch Behar: সীমান্তে বাংলাদেশিদের বাড়বাড়ন্ত! খোঁজখবর করতে নামতেই....

Cooch Behar: সীমান্তে বাংলাদেশিদের বাড়বাড়ন্ত! খোঁজখবর করতে নামতেই....
Cooch Behar: ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই এক গোরু পাচারকারীকে নিয়ে মেখলিগঞ্জের নিজতরফে ঘটনার পুনঃনির্মাণ করা হয় । সেই জায়গায়ই মূল ঘাটি বেঁধে রেখেছে দুষ্কৃতীরা
প্রদ্যুত্ দাস: পুলিসকে মারধোরের অভিযোগের ঘটনায় শোরগোল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ি জেলা সংলগ্ন কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থানার অন্তর্গত ৪০ নং নিজতরফ এলাকায়। অভিযোগ, সূত্র মারফত খবর ছিল এলাকার কিছু মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশিদের যোগাযোগ রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেই অভিযানে নেমেছিল হলদিবাড়ি থানার সাদা পোশাকের ডিআইবি।
বিবিগঞ্জ এলাকা থেকে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৪০ নং নিজতরফ এলাকা অবধি পৌঁছায় সাদা পোশাকের ডিআইবি । সেখানেই সাদা পোশাকের ডিআইবি কিছু বুঝে উঠার আগে দুষ্কৃতীরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় । আহত হয় দুই সাদা পোশাকের ডিআইবি ও এক নৌকার মাঝি। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে।
ঘটনার পরেই খবর যায় হলদিবাড়ি থানার পুলিসের কাছে । রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনার তল্লাশি চালাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন হলদিবাড়ি থানার আইসি সহ বিশাল পুলিস বাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর , দীর্ঘদিন ধরে চোরাকারবারি ব্যবসা বন্ধ করতে অভিযান চলছে জেলা পুলিসের। এবারও একইভাবে অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে পুলিস দুষ্কৃতীদের আতুরঘরের খোঁজ নিতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
