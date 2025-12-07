English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
South 24 Paragana: জঙ্গলে পড়ে অর্ধনগ্ন-রক্তাক্ত মহিলা! বাড়ির পাশেই ডেকে নিয়ে গিয়ে লালসা মেটায় বিজেপি নেতা...

South 24 Paraganas: বাড়ির পাশের জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে অর্ধনগ্ন অবস্থায় এলাকাবাসী। এরপরে নোদাখালি থানার পুলিসকে খবর দেওয়া হলে পুলিস এসে ওই মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 7, 2025, 11:41 AM IST
South 24 Paragana: জঙ্গলে পড়ে অর্ধনগ্ন-রক্তাক্ত মহিলা! বাড়ির পাশেই ডেকে নিয়ে গিয়ে লালসা মেটায় বিজেপি নেতা...
প্রতীকী ছবি

অশোক মান্না: ঘড়িতে রাত আটটা। শীতের রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তাঘাট। এক বাড়ির পাশের জঙ্গলের মধ্য়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত অর্ধনগ্ন মহিলা। তাঁকে দেখে রীতিমত আঁতকে উঠল এলাকাবাসী। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হল পুলিসকে। পুলিস এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিত্‍সকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নোদাখালী থানার অন্তর্গত রানীয়ার বিদিরা অঞ্চলের।

মৃত মহিলার নাম জানা গিয়েছে, গৌরি মণ্ডল, বয়স ৪০। বাড়ির লোকের এবং এলাকাবাসীর অভিযোগ গৌরিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির পাশেই জঙ্গলের মধ্যে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ নোদাখালি থানার পুলিস যে অভিযুক্তকে আটক করেছে সে বিজেপি নেতা, দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। নাম কল্যাণ কুলে, তা সঙ্গে গ্রামের আরেক যুবক আকাশ দাস দুজনের উপস্থিতি ঘটনা ঘটে এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসী। ইতিমধ্যেই পুলিস তদন্ত শুরু করেছে এবং এই ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিস।

উল্লেখ্য, গত মাসে ১৪ বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে দুই সহপাঠীর বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরাও নাবালক। ওই ২ নাবালক তাদের সহপাঠীকে ধর্ষণ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সিউড়িতে। 

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এক গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়েছিল তিনজন। ওই কিশোরীকে বাকি দুজন কিশোর জানায় যে রাত ৮টার পরিবর্তে ৭টার সময় পড়াবেন শিক্ষক। সেইমতো কিশোরী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে তাকে অভিযুক্ত ২ নাবালক জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। কিশোরী বাড়ি ফিরে পরিবারের লোকজনকে সমস্ত বিষয়টি খুলে বলার পর সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
South 24 Parganas CrimeBJP leader scandalforest assault casewoman harassment newsviolent crime West Bengalshocking local newssexual assault alert
