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হেফাজতে মৃত্যু: 'পুলিসের গাফিলতি প্রমাণিত', হালিশহরে দাঁড়িয়ে কড়া কথা শুভেন্দুর, মমতাকেও বড় পরামর্শ

CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হালিশহরে মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দোষী আইসি-কে ক্লোজ এবং তদন্তকারী অফিসারকে (IO) সাসপেন্ড করা হয়। মৃতের পরিবারকে ১০ লাখ টাকার চেক এবং স্ত্রীকে চাকরি দেন।

Reported ByVikram Das
Published: Aug 10, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:44 PM IST
হেফাজতে মৃত্যু: 'পুলিসের গাফিলতি প্রমাণিত', হালিশহরে দাঁড়িয়ে কড়া কথা শুভেন্দুর, মমতাকেও বড় পরামর্শ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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