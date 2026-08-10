হেফাজতে মৃত্যু: 'পুলিসের গাফিলতি প্রমাণিত', হালিশহরে দাঁড়িয়ে কড়া কথা শুভেন্দুর, মমতাকেও বড় পরামর্শ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হালিশহরে পুলিসি হেফাজতে মৃত্যু হয় তৃণমূল কর্মীর। গত রবিবার হালিশহরে সেই নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে যান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীর বাড়িতে যাওয়ার আগেই রাস্তায় ব্যাপক জনরোষের মুখে পড়তে হয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে কাদা, এমনকী জুতো পর্যন্ত ছোড়া হয়। এরপরও নেত্রীকে দেখে ওঠে চোর স্লোগান। এই ঘটনার পর আজ, সোমবার ওই মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেখানে যান মন্ত্রী অর্জুন সিং, ডিজিপি।
পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর বেরিয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পরিবারের প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি, যে তাঁরা এই মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ কাউকে দেননি। গতকাল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন, সেখানেও পরিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেনি। শুধু মৃতের দাদা মমতাকে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা লোকাল প্রশাসনই তাদের বিচার দিতে পারবে। অর্থাত্ ওঁরা রাজ্য়ের পুলিস-প্রশাসনের উপরই আস্থা রেখেছেন। এটাই বড় পাওনা।'
তিনি আরও বলেন, 'প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে একটাও উদাহরণ দেখাতে পারবেন না যে, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মন্ত্রিসভার সদস্য এবং ডিজিপিকে সঙ্গে নিয়ে বিরোধী দলের কারোর বাড়িতে গিয়েছেন। সেই দলের কর্মীর পরিবারের কথা শুনেছে, এবং কর্তব্য পালন করেছে। একমাত্র আমাদের সরকারের সময়ই এটা দেখতে পারছেন। মৃত কর্মীর পরিবার সম্পূর্ণ তৃণমূল এবং তাঁর স্ত্রী কাউন্সিলর। ওঁরাও বর্তমান সরকার, পুলিস প্রশাসনের উপর ভরসা রেখেছে।'
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মৃত কর্মীর পরিবার আমার থেকে দুটো জিনিস চেয়েছে। এক, পুলিস হেফাজতে মারা গিয়েছে। এবং কর্মীর শরীরে শারীরিক অত্যাচারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সেই সমস্ত পুলিস কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, মৃত কর্মী একমাত্র পরিবারের উপার্জন করতেন। তাদের দুই সন্তান। কীভাবে সংসার চলবে। ফলে তাদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিতে হবে। তৃতীয়টা উনি বলেনি। আমি করেছি।' তিনি আরও বলেন,'ওই কর্মী যে পুলিসি হেফাজতে মারা গিয়েছে, তা দিনের আলোর মতো সত্যি। কতটা শারীরিক অত্যাচারে, বা কীভাবে মারা গিয়েছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যাবে। তবে পুলিসের গাফিলতি প্রমাণিত। প্রাথমিকভাবে, থানার আইসিকে ক্লোজ করছি। এবং IO অর্থাত্ তদন্তকারী অফিসারকে সাসপেন্ড করছি।'
'আমি হোম মিনিস্টার, বছরে তিনটে অ্যাটেনডেন্ট পাই। মৃত কর্মীর স্ত্রীকে আমার অ্যাটেনডেন্ট হিসাবে চাকরি দিলাম। উনি শোক কাটিয়ে ওঠার পর লোকাল থানার সঙ্গে অ্যাটাচ থাকবেন। বারো মাস পর গ্রুপ ডি পদে স্থায়ী চাকরি পাবেন। মৃত্যু অর্থ দিয়ে হয় না। ওঁরা আমাদের কাছে চাইনি। তাও মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে ১০ লক্ষ টাকার চেক স্ত্রীকে দিয়েছি।'
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'আমাদের সরকার আসার পর ওঁর নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়নি। উনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। উনি বয়সে বড় পরামর্শ দিতে পারিনা, কিন্তু অনুরোধ করব যে আপনি মেইল করে শিডিউল জানালে যে সুরক্ষা আপনি পান, সেটাই পাবেন। গতকাল না জানিয়ে আপনি এসেছেন। গতকালের ঘটনায় আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কাউকেই দেখতে পায়নি। পুলিসকে কোনও সুযোগ দেননি, তারপরও বলব কিছুই ঘটেনি, আপনার ওই পাথরের গল্প লোক দেখেছে। আপনি ১৫ বছরে ৩১৫ বিজেপি কর্মীকে খুন করেছেন। এর সঙ্গে অভয়ার মতো ঘটনা অসংখ্য। আপনি কোনওদিন আপনার বিরোধী কারোর বাড়ি গিয়ে কোনও সহানুভূতি দেখাননি। আপনি মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পাশে দাঁড়াননি। আপনি যা করেননি, সেটা শুভেন্দু অধিকারী করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। গতকালের ঘটনা সম্পূর্ণ জনরোষ। সেরকম কিচ্ছু হয়নি। মমতার Z প্লাস ক্যাটাগরি নিরাপত্তা আছে। কিন্তু উনি পুলিসকে জানিয়ে আসেনি। তাই এর দায়িত্ব পুলিস মন্ত্রী বা ডিজিপি নেবে না।'
মুখ্যমন্ত্রীর পর নিহত কর্মীর স্ত্রীও সংবাদমাধ্যমের সামনে আসেন। তিনি বলেন, 'সবার আগে আমি তদন্ত চাই। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আশ্বাস-ভরসা দিয়েছেন। তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছে। আমার প্রথম দাবি, যারা আমার স্বামীকে লকআপে খুন করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। শুধুমাত্র বিচার চাই।'
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