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মৃত তৃণমূলকর্মীর স্ত্রীকে চাকরি, ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য! হালিশহরে রাজধর্ম পালন মুখ্যমন্ত্রীর, পালটা খোঁচা কুণালের

Halishahar TMC worker death: মুখ্যমন্ত্রী বললেন, প্রাথমিকভাবে পুলিসের গাফিলতি প্রমাণিত। আইসিকে পুলিস লাইনে ক্লোজ করছি।  আইওকে করা হচ্ছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 10, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:03 PM IST
মৃত তৃণমূলকর্মীর স্ত্রীকে চাকরি, ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য! হালিশহরে রাজধর্ম পালন মুখ্যমন্ত্রীর, পালটা খোঁচা কুণালের
Image Credit: হালিশহরে রাজধর্ম পালন শুভেন্দুর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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