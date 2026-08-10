/মৃত তৃণমূলকর্মীর স্ত্রীকে চাকরি, ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য! হালিশহরে রাজধর্ম পালন মুখ্যমন্ত্রীর, পালটা খোঁচা কুণালের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'পুলিসের গাফিলতি প্রমাণিত'। হালিশহরে মৃত তৃণমূলকর্মীর স্ত্রীকে নিজের 'অ্যাটেনডেন্ট' পদে চাকরি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য। জানালেন, 'আইসিকে পুলিস লাইনে ক্লোজ করছি। আইওকে করা হচ্ছে'। ফেসবুক পোস্টে পালটা খোঁচা কুণাল ঘোষের।
ফেসবুকে কুণাল লিখেছেন, পুলিশ হেফাজতে মৃত তৃণমূলকর্মী বিরজু কোয়েটের স্ত্রীকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন,' টাকা দিয়ে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয় না। তবু, সরকারি নিয়ম আছে। এর জন্য তহবিলও আছে।' আমার মতে, শুভেন্দু ঠিক করেছেন। দেওয়া উচিত। কিন্তু বিষয় হল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর জি করের ক্ষেত্রে ঠিক এই কাজটা করাতেই বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। বলা হয়েছিল ঘুষ, মুখ বন্ধের জন্য টাকা। এত তাড়াতাড়ি উনি গিয়ে টাকার কথা বললেন কেন'?
কুণালের দাবি, আমরা বলেছিলাম: টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ হয় না। তবু সরকারের কর্তব্য থাকে। কোন ক্ষেত্রে কত টাকা, তারও জাতীয় স্তরেই একটি তালিকা আছে। এর সঙ্গে ঘুষের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি চিকিৎসকদের একটি সংগঠনও বলেছিলেন পরিবার সরকারি ক্ষতিপূরণ পাক। বিপ্লবীরা তখন শোনেননি। মানেননি। এই ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে কুৎসামূলক প্রচার করা হয়েছে। জাস্ট মনে করিয়ে দিলাম'।
হালিশহরে পুলিসি হেফাজতে তৃণমূলকর্মী রহস্যমৃত্য়ু। আজ, সোমবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'প্রাথমিকভাবে পুলিসের গাফিলতি প্রমাণিত। অত্যাচারে মৃত্যু কিনা, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে পাওয়া যাবে। ঘটনার তদন্ত হবে'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'পুলিস প্রশাসনের উপর আস্থা রেখেছে পরিবার। কাউকে রাজনীতি করার সুযোগ দেননি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। বাড়ির লোকের দেখা তো করেনইনি। মৃতের দাদা বলেছিলেন, আমরা বিচার চাই। তাঁরা সরকার এবং প্রশাসনের উপর আস্থা রেখেছেন। এটা আমাদের কাছে বড় পাওনা'।
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