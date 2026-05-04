  Hansan Assembly election result 2026: ছাব্বিশের অ্যাসিড টেস্টে জয়ী কাজল শেখ, গেরুয়া ঝড়েও হাঁসনের লাল মাটিতে ওড়ালেন সবুজ পতাকা

Hansan Assembly election result 2026: ছাব্বিশের অ্যাসিড টেস্টে জয়ী কাজল শেখ, গেরুয়া ঝড়েও হাঁসনের লাল মাটিতে ওড়ালেন সবুজ পতাকা

Hansan Assembly election result 2026: ২০১১-তে রাজ্যে পালাবদলের সরকার গঠনের সময়ও হাঁসন ছিল কংগ্রেসের দখলে। এবার ২০২৬-এ রাজ্যে পরিবর্তনের বিজেপি সরকার গঠনের সময়ও হাঁসন হাঁটল উলটোপথেই।  

সুদেষ্ণা পাল | Edited By: সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 4, 2026, 07:33 PM IST
হাঁসনে জয়ী কাজল শেখ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বীরভূম জেলার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র হাঁসন। বীরভূম লোকসভা আসনের অন্তর্ভুক্ত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি হাঁসন। রাজ্যে পালাবদলের সরকার গঠনের সময়ও হাঁসন ছিল কংগ্রেসের দখলে। বলা যেতে পারে হাঁসন ছিল কংগ্রেসের গড়। বিগত ১৪টি নির্বাচনে এই কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশিবার জয় হাসিল করেছে কংগ্রেস, ৮ বার। ১৯৯৬ থেকে ২০১৬ সাল, টানা ৫ বার হাঁসনে জেতে কংগ্রেস। এছাড়া ভারতের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (RCPI) জিতেছে ৪ বার। ফরোয়ার্ড ব্লক ও তৃণমূল জিতেছে একবার করে।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূম জেলার হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রধান প্রার্থীরা হলেন:

তৃণমূল কংগ্রেস (TMC): ফয়জুল হক (কাজল শেখ)

জাতীয় কংগ্রেস (INC): মিল্টন রশিদ

ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

সিপিআই(এম) (CPI(M)): কমল হাসান

ভোটগ্রহণ : ২৩ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস: হাঁসন বিধানসভায় ৩১ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী তৃণমূলের কাজল শেখ।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০১১-তে পালাবদলের সরকার গঠনের ভোটেও কংগ্রেসের অসিত কুমার মাল জয়ী হন হাঁসনে। ২০১৬-য় তৃণমূল তাঁকে ভাঙিয়ে প্রার্থী করলেও, ফল হয় উলটো। কংগ্রেসের গড়ে দাঁত ফোটাতে পারেনি তৃণমূল। উলটে কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ-ই জয়ী হন। অবশেষে ২০২১ সালে তৃণমূল এই আসনে জয় পায়। বিজেপির নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫০,৬১৩ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন তৃণমূলের অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়। 

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
২০১৯ লোকসভা ভোটের সময় থেকেই হাঁসনে বিজেপির উত্থান শুরু। ২০১৯ লোকসভা ভোটে, বীরভূম লোকসভার অন্তর্গত হাঁসনে তৃণমূলের পরে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি। ২০২৪ লোকসভাতেও হাঁসনে বিজেপি ছিল দ্বিতীয় স্থানে। তৃণমূল কংগ্রেসের শতাব্দী রায় হাঁসন এলাকায় পায় ৮২,২৮৫ ভোট। আর বিজেপির দেবতনু ভট্টাচার্য পান ৪৮,৩৩১ ভোট। ব্যবধান ছিল ৩৮,৯৫৮ ভোট। একদা অনুব্রত গড় হিসেবে পরিচিত ছিল বীরভূম। সেই সময় বদলেছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে বীরভূমের রাজনীতিতে বড় নাম হয়ে উঠেছেন কাজল শেখ।
  
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি। 

মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও  এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

