Hanskhali Gang Rape Case Verdict: জন্মদিনের পার্টিতে '৯ জন মিলেই গণধর্ষণ' কিশোরীকে! আলোড়ন ফেলে দেওয়া হাঁসখালিকাণ্ডে আদালতের বিরাট রায়...

Hanskhali Gang Rape Case Updates: ২০২২ সালের ৪ এপ্রিল নদিয়ার হাঁসখালিতে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও জোর করে শ্মশানে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় সারা রাজ্য়ে আলোড়ন পরে গিয়েছিল। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 22, 2025, 06:08 PM IST
নিজস্ব ছবি

বিশ্বজিৎ মিত্র: নাবালিকা গণধর্ষণ ও জোর করে শ্মশানে পুড়িয়ে দেওয়া! হাঁসখালি কাণ্ড! হাড়হিম করে দেওয়া সেই হাঁসখালি কাণ্ডে ৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল রানাঘাট এডিজে আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করছিল এই মামলায়। মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা। 

২০২২ সালে নদিয়ার হাঁসখালিতে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও জোর করে শ্মশানে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা! সারা রাজ্য়ে আলোড়ন পরে গিয়েছিল সেই ঘটনায়। সেই ঘটনায় ৯ অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করল আদালত।  ৯ অভিযুক্তের মধ্যে সোহেল গয়ালি, প্রভাকর পোদ্দার ও রঞ্জিত মল্লিক 120B, 34, 201, 506, 304(2), 376DA IPC ও POCSO 6 ধারায় অভিযুক্ত। সুরজিৎ রায় ও আকাশ বাড়ৈ 120B, 34, 506 ও 120B IPC ধারায় অভিযুক্ত। সমরেন্দ্র গয়ালি, দীপ্ত গয়ালি ও পীযূষ কান্তি ভক্ত 506, 201, 120B ও 34 IPC ধারায় অভিযুক্ত। আর অংশুমান বাগচী 120B, 34 ও 201IPC ধারায় অভিযুক্ত।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এই ঘটনার তদন্তভার হাতে নিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই (CBI)। ৩ বছর আগে ২০২২-এর ৪ এপ্রিল সন্ধ্যার সেই নৃশংস ঘটনা। যেখানে হাঁসখালি থানার বগুলায় 'বন্ধু' সোহেল গয়ালির জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয় এক নাবালিকা। জন্মদিনের পার্টিতেই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে৷ অভিযোগ, ধর্ষণের পর রক্তাক্ত অবস্থায় নাবালিকাকে ফেলে রাখা হয় রাস্তায়। 

এরপর পরদিন ৫ এপ্রিল ভোরে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু হয় কিশোরীর। তড়িঘড়ি সেই দেহ পুড়িয়েও দেওয়া হয়। অভিযোগ ওঠে, প্রমাণ লোপাটের জন্যই তড়িঘড়ি দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তোলপাড় পড়ে যায় সারা রাজ্যে। এরপর ৯ এপ্রিল এই ঘটনায় হাঁসখালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে কিশোরীর পরিবার। প্রথমেই গ্রেফতার করা হয় মূল অভিযুক্ত সোহেল গয়ালিকে৷ ১০ এপ্রিল সোহেলকে গ্রেফতার করে পুলিস৷ 

অভিযোগ ওঠে মূল অভিযুক্ত সোহেল গয়ালির জন্মদিনের পার্টিতেই ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়৷ এর ৩ দিন পরই, ১৩ এপ্রিল, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় সিবিআই। মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করে সিবিআই। আর রাজ্য পুলিস গ্রেফতার করে ২ জনকে। 

