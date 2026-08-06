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স্কুলে স্কুলে এবার জারি বিশেষ নির্দেশিকা! টানা ৯ দিন মানতে হবে এই নিয়ম

West Bengal Schools: স্কুলে স্কুলে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালনের জন্য এবার বিশেষ নির্দেশিকা জারি। প্রতিটি জেলা এবং কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এরিয়ার জন্য শিক্ষা দপ্তর থেকে দেওয়া হবে দেড় লাখ জাতীয় পতাকা। ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকদের মধ্যে বিলির জন্য।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 06, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:52 AM IST
স্কুলে স্কুলে এবার জারি বিশেষ নির্দেশিকা! টানা ৯ দিন মানতে হবে এই নিয়ম

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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