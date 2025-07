Migrant Worker Torture: 'ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ হবে, কি হবে না?' বাংলা বলায় আটক ৭, হেনস্থা! সরব মমতা...

রণজয় সিংহ: ফের হরিয়ানায় বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্থার শিকার বাংলার সাত পরিযায়ী শ্রমিক। গ্রেফতার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে সেখানকার পুলিসের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ। মন্ত্রীর গড়ে এই খবর আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। ক্ষোভে ফেটে পড়ল পরিবারের লোকেরা। পাশে দাঁড়ালো গোটা গ্রাম। শ্রমিকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি পরিবারের। কান্নায় ভেঙে পড়েছে বৃদ্ধ বাবা মায়েরা। এলাকায় কাজ নেই বাইরে কাজ না করলে খাবে কি। প্রশ্ন এলাকার মানুষের?

আরও পড়ুন, Bengal Weather: এদিকে নিম্নচাপের অভিমুখ ক্রমশ উপকূলমুখী, ওদিকে ফুঁসছে ঘূর্ণাবর্ত! আগামী ক'দিন কি ভাসবে বাংলা?

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীর। ফের বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় মালদার সাত পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেফতার নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর রাঙ্গাইপুর ঠাকুরটোলা এলাকার আজমল হোসেন, লোকমান আলী, উসমান আলী, মানিরুল ইসলাম, সাদিকুল ইসলাম, পসেন দাস, অভিজিৎ দাস হরিয়ানার গুরগাঁও এলাকায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। তাদের কাছে রয়েছে বৈধ নথিপত্র।

কিন্তু অভিযোগ তারপরেও গতকাল রাতে সেখানকার পুলিস তাদের বাংলাদেশী সন্দেহে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরিবারের লোকের অভিযোগ তারপর গ্রেফতার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে না খাবার। তাদের ভোটার আধার সমস্ত কিছু দেখানো হলেও ছাড়া হচ্ছে না। আতঙ্কে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকেরা। এদিন এলাকায় বিক্ষোভ দেখান তারা। পাশে দাড়িয়েছে গোটা গ্রাম।

এ বিষয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে গুরুগ্রাম (হরিয়ানা)-তে কর্মরত বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের গ্রেফতার ও নিপীড়নের ঘটনার রিপোর্ট ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিস হরিয়ানা পুলিসের তরফে "পরিচয় যাচাইয়ের অনুরোধ" নামে এইসব রিপোর্ট পাচ্ছে। এছাড়াও রাজস্থান-সহ অন্যান্য রাজ্য থেকেও আমরা পৃথকভাবে ক্রমাগত রিপোর্ট পাচ্ছি, যেখানে সঠিক নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের বাংলাদেশে অবৈধভাবে ‘পুশব্যাক’ করা হচ্ছে! আমাদের আধিকারিকরা তাঁদের বৈধ কাগজপত্রের কপি পেয়েছেন।'

'এইসব রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের অসহায়, গরিব, পরিশ্রমী বাঙালি শ্রমিকদের উপর অকথ্য নিপীড়ন চলছে। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি এই ভয়ানক নির্যাতন দেখে—যা ভারতে ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের রাজত্বে বাঙালিদের উপর চালানো হচ্ছে। কী প্রমাণ করতে চান আপনারা? এটা নির্মম এবং অমানবিক। আমরা এটা কোনওভাবেই সহ্য করব না। এই ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ করুন। ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ হবে, কি হবে না?'

Have been increasingly receiving reports of detentions of and atrocities on our Bengali-speaking people from different districts of West Bengal in Gurgaon, Haryana. West Bengal police is receiving these reports from Haryana police in the name of requests for identity searches.…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 24, 2025