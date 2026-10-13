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৩০০ বছরেরও প্রাচীন পুজো; ঠাকুরদালানে আজও লেগে 'নিমন্ত্রণে'র সন্ধ্যাছায়া! বিদায়বেলায় স্নান করেন না দেবী

Hasnabad Durga Puja 2026: পুজো আসছে। সেজে উঠছে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের রামেশ্বরপুরের ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজো। ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসছে এই পুজো। এবাড়ির দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গান বেঁধেছিলেন কলকাতার শিল্পীরাও। রমরম করে সেই গান বাজে রামেশ্বরপুর জুড়ে।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 13, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 01:33 PM IST
৩০০ বছরেরও প্রাচীন পুজো; ঠাকুরদালানে আজও লেগে 'নিমন্ত্রণে'র সন্ধ্যাছায়া! বিদায়বেলায় স্নান করেন না দেবী

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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