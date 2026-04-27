West Bengal Assembly Election 2026: বদলে গিয়েছে বাংলার মানুষের মেজাজ, ৪ মে-র পর বিজেপি সরকারের শপথে এখানে আসতেই হবে: মোদী

West Bengal Assembly Election 2026: বদলে গিয়েছে বাংলার মানুষের মেজাজ, ৪ মে-র পর বিজেপি সরকারের শপথে এখানে আসতেই হবে: মোদী
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় জেলায় জেলায় ঘুরে একটা বিষয় বুঝতে পেরেছি, সেটি হল বাংলায় এখন একটাই আওয়াজ-পাল্টানো দরকার। উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ার সভা থেকে রাজ্যের বিজেপি সরকার গঠনের আভাস দিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদী। শুধু তাই নয় তিনি বলে দিলেন, মানুষের যে মেজাজ বুঝতে পেরেছি তা হল তাতে আমার বিশ্বাস ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর বিজেপির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমাকে আসতেই হবে। এই জন্য় আমার উত্সাহ আরও বেড়ে গিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভোটের সময় দিন-রাত-আবহাওয়া দেখি না। বেরিয়ে পড়ি। যখন থেকে ঘর ছেড়েছি তখন থেকেই আপনাদের মধ্যে থাকার মধ্যে আমি সুখ পাই। কারণ আপনারাই আমার পরিবার। ৩০-৪০ বছর আগে ভোটের দৌড়াদৌড়িতে ক্লান্তি তো আসতোই। কিন্তু এবার অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা। এত গরমের মধ্যেই বাংলার ভোটের প্রচারে একদম ক্লান্তি হচ্ছি না। দেখছি মা কালী আমার মধ্যে অন্য শক্তি দিচ্ছেন। বাংলা এখন এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জ থেকে বাংলাকে বাঁচানো আমার ভাগ্যে লেখা রয়েছে। এটা আমার দ্বায়িত্বও। এই দায়িত্ব থেকে পিছনে হঠব না। বাংলার এই ভোটে বাংলার সঙ্গে সঙ্গে গোটা পূর্বভারতের ভাগ্য বদলের নির্বাচন। অতীতে ভারত যখন সমৃদ্ধ ছিল তখন ভারতের ৩টি মজবুত স্তম্ভ ছিল। সেগুলি হল অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ। এই তিনটি স্তম্ভ যখন কমতেজি হয়ে গেল তখন তার ধাক্কা গোটা দেশে লাগে। ভারত যখন বিকশিত ভারতে দিকে এগোচ্ছে তখন অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের দুর্বল হওয়া যাবে না। ২০১৩ সালে যখন আমি মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম না তখন থেকেই বলে আসছি পূর্ব ভারতের উন্নতি হলে ভারতের উন্নতি হবে। অঙ্গে, কলিঙ্গে পদ্ম ফুল ফুটেছে। বার বাংলার পালা। আর এখানে যে পরিবেশ দেখছি তাতে এবার বাংলায় পদ্ম ফোটা একেবারে নিশ্চিত।
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা টেনে মোদী বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা সরিয়ে আমরা শ্য়ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি স্বপ্ন পূরণ করেছি। আমাদের সামনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আরও একটি স্বপ্ন রয়েছে। সেটা হল বাংলার সমৃদ্ধি। শরনার্থী সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করে দেব। বাংলা বিজেপি সরকার তৈরি হতে চলেছে। শ্যাম প্রসাদের স্বপ্ন পূরণ করে দেখাবে বিজেপি। এটা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাটি। বাংলার নবনির্মাণের একটি স্লোগান তৈরি করতে হবে। বাংলায় প্রচারের সময় বিজেপির শপথ মানুষের সামনে রেখেছি। কিন্তু এই ভোটে তৃণমূল একবারও মা-মাটি-মানুষের নাম একবারও নেয়নি। যে স্লোগান দিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছিল সেটাই তারা এখন ভুলে গিয়েছে।
বাংলার মামুষদের উদ্দেশে মোদী বলেন, টানা ১৫ বছর আপনারা তৃণমূলকে সুযোগ দিয়েছেন। এরা মা-মাটি-মানুষের জন্য কিছু করেনি। বলার জন্য যখন কিছু নেই তখন তৃণমূলের ফর্মুলা হল গালি দাও, হুমকি দাও। তৃণমূল বাংলার মানুষকে হুমকি দিয়েছে। এতবড় ভোট চলছে কিন্তু একবারও গত ১৫ বছরে তারা রিপোর্ট কার্ড দেখায়নি। তাই আপনারা রাজ্যের বরবাদি করার জন্য কি তাদের ফের সুয়োগ দেবেন?
শিল্প নিয়ে বলতে গিয়ে মোদী বলেন, যে ব্যারাকপুরে বাইরে তাকে মানুষ আসতেন কাজ করতে সেখানে আজ এখান থেকে লোক পালাচ্ছে। একসময় এখানে মিল, ফ্যাক্টরি থেকে আওয়াজ আসতো। সেখান আজ বোমা ও গুলির আওয়াজ আসে। অকল্যান্ড জুট মিলে কী হয়েছিল তা আপনারা সবাই জানেন। সকালে শ্রমিকরা গিয়ে দেখেন মিলের গেটে তালা লাগানো। একদিকে, গুন্ডাদের বোম ফ্যাক্টারি বাড়ছে অন্যদিকে টিএমসির সিন্ডিকেট বাড়ছে। আপনার জমি, জায়গা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে টিএমসির সিন্ডিকেটকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। বিজেপি মিল ও ফ্যাক্টরির সমস্যার সমাধান করবে। আপনার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী তৈরি করুন। তারপর পিএম-সিএম একসঙ্গে রাজ্যের উন্নয়ন করবে। বিজেপির লক্ষ্য় হবে বাংলার ষুবকদের বাংলাতেই কাজ দেওয়া।
বাংলার মানুষদের আজ আমি মোদীর ৫ গ্যারান্টি দেব। ৪ মে-র পরে বাংলার মানুষের রোজগার বাড়ানোর জন্য ৫ টি কাজ শুরু হবে।
বাংলায় চাকরির পরীক্ষা সময় মতো হবে, চাকরি পাবেন উপযুক্তরা, রোজগার মেলায় যুবকদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে।
যেসব পদ খালি রয়েছে তার দ্রুত নিয়োগ করা হবে। সরকারি কর্মচারীদের টিএমসির ভয় থেকে মুক্ত করা হবে।
সরকারি কর্মীদের সপ্তম বেতন কমিশনের পুরো সুযোগ দেওয়া হবে।
বাংলায় কনটেন্ট ক্রিয়েশন থেকে যারা রোজগার করেন বাড়ানো হবে। যুবকদের জন্য গেমিংয়ের প্লাটফর্ম তৈরি করে দেওয়া হবে। বাংলার স্কুল কলেজে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব তৈরি করা হবে।
গ্রামে ১২৫ দিন কাজের গ্যারান্টি দেওয়া হবে। এখানে জি রাম জি আইন লাগু হবে।
যারা ছোট ব্যবসা করেন তারা পিএম রোজগার নিধি যোজনার ফল পাবেন।
