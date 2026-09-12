/যার হাতে বিজেপির পতাকা, যাকে মানুষ সক্রিয় কর্মী হিসেবে চেনে সে-ই বিজেপি: শমীক

মৌমিতা চক্রবর্তী: বিধানসভা ভোটের পর হুড়মুড়িয়ে গেরুয়া পতাকাতলে আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছিল বহু বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের। সেইসময় বহু বিজেপি নেতা বলেছিলেন, চাইলেই বিজেপিতে যোগ দেওয়া যাবে না। এলেই দলে নিয়ে নেওয়া হবে না। এবার রাজ্যে বিজেপি শাসনের একশো দিন পার হওয়ার পর কি গেরুয়া শিবিরের সেই অবস্থানের বদল হচ্ছে?
তত্কাল বিজেপি আর নেই, পুরনো বা নতুন বলেও কিছু হয় না। যারা হাতে যার হাতে বিজেপির পতাকা সে-ই বিজেপি। মানুষ যাকে দলের কর্মী হিসেবে চেনে, দলে তারই গ্রহণযোগ্যতা বেশি। এমনটাই বক্তব্য রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের।
এই মুহূর্তে রাজ্য বিজেপির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দল? শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ওরা লড়াই করে ঠিক করে নিক কে হবে? শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যেভাবে সরকার তৈরি হয়েছে ঠিক সে-ই একই ভাবে হাওড়া পুরসভা ও কলকাতা পুরসভাতেও বিজেপির বোর্ড হবে।
প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কী মানদণ্ড ঠিক করা হচ্ছে? পুরনো কর্মী, নতুন কর্মীর ক্ষেত্রে কি বিচার করে দেখা হবে? রাজ্য বিজেপির সভাপতি বলেন, পুরনো, নতুন বলে কিছু হয় না। যার হাতে বিজেপির পতাকা সে-ই বিজেপি। মানুষ যাকে বিজেপির কর্মী বলে চেনে তার গ্রহণযোগ্যতা দলের কাছেও বেশি হবে। এটাই তো স্বাভাবিক!
উল্লেখ্য, একসময় শমীক ভট্টাচার্যই বলেছিলেন ৪ মে-র পর থেকে যারা বিজেপির পতাকা হতে তুলে নিয়েছিলেন তাদের বিজেপি হিসেবে মনে করা হচ্ছে না। এখনওপর্যন্ত অফিসিয়ালি কাউকে বিজেপিতে যোগদান করানোর দরজা খোলা হয়নি, সেই বিষয়টিও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু হাওড়া ও কলকাতা পুরভোটের আগে পদ্মশিবির যে কথা বলছে তা হল জেতার জন্য প্রার্থী দাঁড় করানো হবে। এক্ষেত্রে প্রধান মাপকাঠি হবে জনমানসে প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা। শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যার হাতে বিজেপির পতাকা, যাকে মানুষ সক্রিয় কর্মী হিসেবে চেনে তিনিই বিজেপি। আর্থাত্ আদি বা পুরনো হিসেবে বিজেপির কোনও কর্মী নেই। এই বক্তব্য নিয়ে নতুন করে যে জল্পনা শুরু হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
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