Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /যার হাতে বিজেপির পতাকা, যাকে মানুষ সক্রিয় কর্মী হিসেবে চেনে সে-ই বিজেপি: শমীক

যার হাতে বিজেপির পতাকা, যাকে মানুষ সক্রিয় কর্মী হিসেবে চেনে সে-ই বিজেপি: শমীক

Samik Bhattacharyya: প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কী মানদণ্ড ঠিক করা হচ্ছে? পুরনো কর্মী, নতুন কর্মীর ক্ষেত্রে কি বিচার করে দেখা হবে?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 12, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:51 PM IST
যার হাতে বিজেপির পতাকা, যাকে মানুষ সক্রিয় কর্মী হিসেবে চেনে সে-ই বিজেপি: শমীক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
উড়ানের কয়েক ঘণ্টা আগে হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার পাইলটের দেহ
2
3
4
5