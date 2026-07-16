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মিলল নিখোঁজ মুন্ডুহীন দেহের মাথা! ভিন রাজ্যে এনে... হাড়হিম প্লট! ইমামকে খুনে ধৃত স্ত্রী-প্রেমিক সহ ৫

Siliguri Murder: মুন্ডুহীন দেহ খুনের ঘটনা যেন লোহাগড়ের স্মৃতি উস্কে দিচ্ছে। প্রেমের সম্পর্কের জেরে নিজের ১০ বছরের বিবাহিত স্বামীকে খুন করল স্ত্রী! ভিন রাজ্যে নিয়ে এসে প্রেমিকের সহযোগিতায় খুন! পরিচয় আড়াল করতে দেহ থেকে আলাদা করা হয় মুণ্ড-ও।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 16, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:31 PM IST
মিলল নিখোঁজ মুন্ডুহীন দেহের মাথা! ভিন রাজ্যে এনে... হাড়হিম প্লট! ইমামকে খুনে ধৃত স্ত্রী-প্রেমিক সহ ৫
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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মিলল নিখোঁজ মুন্ডুহীন দেহের মাথা! ভিন রাজ্যে এনে ইমামকে খুনে ধৃত স্ত্রী-প্রেমিক সহ ৫
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