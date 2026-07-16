/মিলল নিখোঁজ মুন্ডুহীন দেহের মাথা! ভিন রাজ্যে এনে... হাড়হিম প্লট! ইমামকে খুনে ধৃত স্ত্রী-প্রেমিক সহ ৫

নারায়ণ সিংহ রায়: ফাঁসিদেওয়ার তাওয়াজোতের মুন্সীবাড়ি গ্ৰামে উদ্ধার হল নিখোঁজ মুন্ডুহীন দেহের মাথা! সাথে উদ্ধার হয়েছে খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রও। মঙ্গলবার বাগডোগরা হাঁসখোয়া চা বাগানে ৯ নম্বর সেকশন থেকে উদ্ধার হয় বিহারের কিশানগঞ্জের বাসিন্দা ইমাম নামক এক ব্যক্তির মুন্ডহহীন মৃতদেহ। সেই ঘটনার তদন্ত নেমে ইমামের স্ত্রী সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করে বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।
অপরদিকে অভিযুক্তদের নিয়ে ঘটনার তদন্তে নেমে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে একটি প্রাচীল দিয়ে ঘেরা পরিত্যক্ত জায়াগায় থেকে মেলে নিহত ইমামের মাথা ও খুনে ব্যবহত ধারালো অস্ত্র! মূলত বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জেরে এই খুন বলে অনুমান পুলিশের। যদিও এই ঘটনা বিষয়ে কোনওভাবেই ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশ প্রশাসন।
মুন্ডুহীন দেহ খুনের ঘটনা যেনো দ্বিতীয় লোহাগড়ের স্মৃতি উস্কে দিচ্ছে। প্রেমের সম্পর্কের জেরে নিজের ১০ বছরের বিবাহিত স্বামীকে খুন করল স্ত্রী! ভিন রাজ্যে নিয়ে এসে প্রেমিকের সহযোগিতায় খুন! পরিচয় আড়াল করতে দেহ থেকে আলাদা করা হয় মুণ্ড-ও। গত মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরার হাঁসখোয়া চা বাগানের ৯ নং সেক্সনে চা পাতা তোলার সময় একটি মুন্ডুহীন দেহ দেখতে পান চা শ্রমিকরা। পরবর্তীতে খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।
তবে পুলিশ রাতভর খোঁজাখুঁজি করার পরেও তখন মেলেনি নিহতের মাথা! ঘটনার তদন্ত নেমে খুনের ঘটনায় গ্ৰেফতার নিহতের স্ত্রী সহ মোট ৫ জন। ধৃতরা হল নিহতের স্ত্রী মমিনা বেগম, প্রেমিক সুদীপ পাল। যে নাকি বাগডোগরা বাসিন্দা এবং সুদীপের ২ ভাগ্নে নিতাই পাল ও বাপি পাল। আর ভাগ্নের বন্ধু কৌশিক নাথ। এরা তিনজনই জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ইমাম পেশায় তান্ত্রিক। নিহত ইমামের শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়িতে। সেইসূত্রেই তান্ত্রিকের পরিচয় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয় বাগডোগরা বাসিন্দা সুদীপ পালের সঙ্গে। গত ৭ বছর ধরে এই সুদীপ পালের সঙ্গেই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে ছিল নিহতের স্ত্রী! প্রেমের সম্পর্কে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নিহত ইমাম। সেইমতো তাঁকে পথ থেকে সরাতে ভিন রাজ্যে নিয়ে এসে খুনের পরিকল্পনা করে। প্রেমিকের সহযোগিতায় বিহার থেকে বাগডোগরায় এনে খুন করা হয় ইমামকে।
নিহতের স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক বাগডোগরা বাসিন্দা সুদীপ পাল মিলে খুনের পরিকল্পনা করে। সোমবার বিকেলে ফোন করে ইমামকে বিহারের কিষাণগঞ্জ থেকে বাগডোগরা ডাকে সুদীপ। এমনকি এই খুনের পরিকল্পনা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য প্রেমিক সুদীপ তাঁর নিজের দুই ভাগ্নে ও ভাগ্নের বন্ধুকেও নিয়ে আসে। পরিকল্পনা মতো মঙ্গলবার রাতে বাগডোগরা হাঁসখোওয়া চা বাগানে খুনের ঘটনাটি ঘটে। পুলিস সূত্রে খবর, জীবিত অবস্থায় ইমামকে কুপিয়ে খুন করা হয়।
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