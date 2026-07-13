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সরকারি চিকিত্‍সকদের '৯৬ ঘণ্টা ডিউটি করার' নির্দেশ? কড়া বার্তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিল স্বাস্থ্য দফতর

West Bengal Health Department: তবে এটি '৯৬ ঘণ্টা ডিউটি করার' বাধ্যতামূলক নির্দেশ নয়। এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক সরকারি আদেশ জারি করা হয়নি। এটি সম্পূর্ণ একটি অনুরোধ মাত্র। তবে ডিউটির সময় ব্যক্তিগত চিকিৎসা বা প্রাইভেট প্র্যাকটিস না করার জন্য স্পষ্ট আবেদন করা হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 13, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:05 PM IST
সরকারি চিকিত্‍সকদের '৯৬ ঘণ্টা ডিউটি করার' নির্দেশ? কড়া বার্তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিল স্বাস্থ্য দফতর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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