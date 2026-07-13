অয়ন শর্মা: গত রবিবার সরকারি চিকিত্সকদের কড়া বার্তা দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তিনি নির্দেশ দেন, শিক্ষক চিকিৎসকরা সপ্তাহে অন্তত ৯৬ ঘন্টা হাসপাতালে ডিউটি দিন। সপ্তাহে ৩-৪ দিন যদি হাসপাতালে আপনি না থাকেন তাহলে আপনি রোগীদের সঙ্গে অবিচার করছেন, ছাত্রদের সঙ্গে অবিচার করছেন। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার অধিকার আপনার আছে,আপনি যদি নন প্র্যাকটিসিং অ্যালায়ন্স না নেন তাহলে আছে আপনার। কিন্তু আপনার ডিউটি আওয়ার্সের বাইরে সেটা। ডিউটি আওয়ার্স এর মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস খুব দৃষ্টিকটু। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশে শোরগোল পড়ে যায়।
এই নিয়ে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের উদ্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পষ্টীকরণ প্রকাশ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর (Health & Family Welfare Department) কলকাতা ও শহরতলি ছাড়া জেলার সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রতি সপ্তাহে ৯৬ ঘণ্টা নিজ কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করার অনুরোধ জানিয়েছে। তবে এটি '৯৬ ঘণ্টা ডিউটি করার' নির্দেশ নয়। একই সঙ্গে, ডিউটির সময় ব্যক্তিগত চিকিৎসা (Private Practice) না করার অনুরোধও করা হয়েছে।
স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, এটি শুধুমাত্র একটি অনুরোধ (Request) এবং এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও সরকারি আদেশ (Government Order) জারি করা হয়নি। এ বিষয়ে আরও কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে চিকিৎসকরা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রসঙ্গত গত রবিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে দেখলাম স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ সেখানে উপস্থিত নেই। শুনলাম তিনি সিজারিয়ান সেকশন ডেলিভারি করাতে প্রাইভেট হাসপাতালে গেছেন। এটা অন্যায়। আমি যেমন চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তেমনি রোগীদেরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী। শিক্ষক চিকিৎসকদের কাছে আবেদন, আপনারা আপনাদের পেশার সম্মান রাখুন। প্রফেসর,অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে মানুষ আপনাদের সম্মান করে। অনেক ডাক্তার নিজের নামের আগে প্রফেসর লেখার সুযোগ পান না। নিজের নাম এবং ডিগ্রির প্রতি সুবিচার করুন।
রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির কথা বলতে গিয়ে শারদ্বত মুখোপাধ্য়ায় বলেন, ২৬ টা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালদের একটাই কমন অভিযোগ, টিচাররা কেউ থাকে না। কেন নেই,জানতে গেলে শুনতে হয়,ওই পাশের নার্সিংহোম টায় আছে। রোগীরা বলছেন, ওঁদের দেখাতে হলে আগে আমরা নার্সিংহোমে যাই। রোগীরা বলছেন,উনি পয়সা নেন না। কিছু ডাক্তার নিজেদের নার্সিংহোমে নোঙ্গর করে রেখে দেন। সরকারি হাসপাতালের রোগীদের তিনি সেখানে দেখেন। এটা বাড়াবাড়ি নয়! বুকে হাত দিয়ে ভাবুন, আপনি সরকারি টিচিং হাসপাতালের একজন প্রফেসর। আপনার মেডিকেল কলেজেই থাকার কথা।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, অনেক তরুণ চিকিৎসক, বেসরকারি হাসপাতাল নার্সিংহোমে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছেন। সেখানে বসে তারা সরকারি হাসপাতালের রোগীদের লম্বা লাইন তৈরি করছেন। সেখানে বসে নিজেদেরকে মহিমান্বিত বানাচ্ছেন, যে আমরা সরকারি হাসপাতালে রোগীদের থেকে পয়সা নিয়ে না। সরকারি পেশেন্টদের থেকে পয়সা নেব না এমনি দেখে দেব। ভাববেন না আপনারা চ্যারিটি করছেন। আপনি সরকারি হাসপাতালে থাকার জন্য বেতন পান। জনগণের চিকিৎসার জন্য আপনাকে পয়সা দেওয়া হয়। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় আপনার মাইনে হচ্ছে। যদি আপনার পছন্দ না হয় চাকরি ছেড়ে দিন।
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