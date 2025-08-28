Siliguri News: ডেঙ্গির সার্ভে করতে গিয়ে এবার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা... চূড়ান্ত অশালীন...

Siliguri News: ডেঙ্গির সার্ভে করতে গিয়ে এবার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা... চূড়ান্ত অশালীন...
Siliguri News: 'পরিকল্পনামাফিক আমাদের বদনাম করতেই এই রকমের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। যাঁরা পুরকর্মীদের হেনস্থা করছেন, তাঁদের রেয়াত করা হবে না'।
নারায়ণ সিংহ: ডেঙ্গি সচেতনতা অভিযানে বিপদ। ফের হেনস্থার মুখে পড়লেন পুরসভার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা! গালিগালাজ ও অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ। হাওড়ার পর এবার শিলিগুড়ি।
পুজোর মুখে ডেঙ্গি রুখতে তত্পর প্রশাসন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতন করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। চলছে সার্ভের কাজও। পুরসভার সূত্রে খবর, বুধবার শিলিগুড়ির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের পাইপ লাইন এলাকায় সার্ভে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য়কর্মীরা। তখন একটি বাড়িতে ডেঙ্গির লার্ভা দেখতে পান তাঁরা। এরপর আজ, বৃহস্পতিবার যখন ফের ওই বাড়িতে সার্ভে করতে যান স্বাস্থ্যকর্মীরা, তখন বাড়ির মালিক ও পরিবার সদস্যর দুর্ব্য়বহার করেন বলে অভিযোগ। মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে নাকি অশালীন ব্যবহার, এমনকী, গালিগালাজও করা হয়!
শিলিগুড়ি পুরসভার কর্মীদের দাবি, কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। সাধারণ মানুষ অসহযোগিতা করেন। তবে এদিনে ঘটনা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গোটা ঘটনা জানিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। তাঁদের দাবি, হেনস্থা ও হুমকি মুখে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা।
শিলিগুড়ি পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের অভিযোগ, 'পরিকল্পনামাফিক আমাদের বদনাম করতেই এই রকমের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে'। তিনি বলেন, 'যাঁরা পুরকর্মীদের হেনস্থা করছেন, তাঁদের রেয়াত করা হবে না। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে FIR করা হবে। এর আগেও পুরো কর্মীদের কাজে এইরকম ভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধেও আমরা আইনত ব্যবস্থা নিয়েছি'।
এদিকে হাওড়া ডেঙ্গির সার্ভে করতে গিয়ে অ্য়াসিড হামলার মুখে পড়েছেন এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী। সাঁকরাইলে একটি বাড়িতে ডেঙ্গির লার্ভা পাওয়া গিয়েছিল। খবর পেয়ে যখন ওই বাড়িতে পৌঁছন স্বাস্থ্যকর্মীরা, তখন পরিবারের লোকেদের বচসা শুরু হয়। বাড়ির কর্তা এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর মাথায় অ্যাসিড ঢেলে দেন বলে অভিযোগ।
