Nadia: মেলায় দেখা, তারপর গভীর রাতে হুমকি; প্রেমিক যেতেই দরজা বন্ধ করে ভয়ংকর কাণ্ড কিশোরীর

Nadia: মেলায় দেখা, তারপর গভীর রাতে হুমকি; প্রেমিক যেতেই দরজা বন্ধ করে ভয়ংকর কাণ্ড কিশোরীর
Nadia: বৃহস্পতিবার রাতে পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় একটি মেলায় গিয়েছিল কিশোরী। সেখানে সৌরভের সঙ্গে তার দেখা হয়। এরপর গভীর রাতে সৌরভ ওই কিশোরীর বাড়িতে এসে গালিগালাজ ও হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। কিছুক্ষণ পরেই ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা।
বিশ্বজিত্ মিশ্র: প্রেমের সম্পর্কের তিক্ততা ও মানসিক চাপের জেরে আত্মঘাতী কিশোরী। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নদীয়ার কল্যাণী পৌরসভার চাঁদামারী ১ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের পরিবার অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কল্যাণীর মুরাতিপুর এলাকার বাসিন্দা সৌরভ হালদার নামে এক যুবকের সঙ্গে ওই কিশোরীর দীর্ঘ দু’বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীকালে ওই যুবকের অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্কের খবর জানতে পারায় দুইজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। সম্পর্কের এই টানাপোড়েন নিয়ে বাড়িতে প্রায়ই অশান্তি চলত বলে অভিযোগ।
পরিবারের দাবি, বৃহস্পতিবার রাতে পরিবারের সঙ্গে স্থানীয় একটি মেলায় গিয়েছিল ওই কিশোরী। সেখানে অভিযুক্ত সৌরভের সঙ্গে তার দেখা হয়। এরপর গভীর রাতে সৌরভ কিশোরীর বাড়িতে গিয়ে তাকে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে পরিবারের অভিযোগ। সেই ঘটনার কিছুক্ষণ পরই পরিবারের সদস্যরা কিশোরীর ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। দ্রুত উদ্ধার করে কল্যাণীর জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত সৌরভ হালদার পলাতক। খবর পেয়েই কল্যাণী থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করে পুলিস অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার পর অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন কিশোরীর পরিবার ও এলাকাবাসী।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কল্যাণীতে আইটিআই কলেজের ছাত্রী আত্মঘাতী হন। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে নিজের ঘরেই ছিলেন প্রিয়া। সকালে অনেক ডাকাডাকির পরও দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় বাবার। এরপর তিনি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে প্রিয়ার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। বিছানায় পড়ে ছিল তাঁর মোবাইল ফোনটি। তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে তাকে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, প্রিয়ার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মোবাইল ফোনে প্রেমিকের সঙ্গে ভিডিয়ো কল চলছিল। মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই যুবকের সঙ্গে প্রিয়ার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক থাকাকালীন কোনও এক সময় প্রিয়ার ছবি বা ভিডিয়ো গোপনে সংগ্রহ করে তার প্রেমিক। সেই ছবি ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ মৃতার ভাইয়ের। তিনি আরও জানান, মোবাইলটা তার গলায় দড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত দিদির প্রেমিকার সঙ্গে ভিডিয়ো কল হয়। এই মানসিক চাপের কারণেই প্রিয়া চূড়ান্ত পথ বেছে নিয়েছেন বলে মনে করছেন পরিবারের সদস্যরা।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
