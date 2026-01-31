Bengal Weather Update: ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই খেলা দেখাবে গরম! চড়বে পারদ, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Weather Update: রাজ্যে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। সকাল ও সন্ধ্যায় হালকা শীতের অনুভূতি থাকলেও দিনের বেলায় শীত প্রায় উধাও। উত্তরবঙ্গের চার জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা, দক্ষিণবঙ্গেও সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 31, 2026, 10:14 AM IST
অয়ন ঘোষাল: মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। সকালের দিকে কুয়াশা। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গের চার জেলায়। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা সামান্য কমল। শীতের আমেজ শুধুই সকাল সন্ধ্যায়। দিনে শীত কার্যত উধাও। দক্ষিণবঙ্গে শনিবার সামান্য কমল তাপমাত্রা। ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফের চড়বে পারদ। স্বাভাবিক বা তার ওপরে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিনে তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে। তবে দু ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকবে তাপমাত্রার উঠানামা।

সিস্টেম: 
জম্মু-কাশ্মীর ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। দুটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে ২ ফেব্রুয়ারি ও ৫ ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণ কেরালার ওপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। 

দক্ষিণবঙ্গ:
হালকা কুয়াশা দক্ষিণবঙ্গে। কুয়াশার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সামান্য সম্ভাবনা। 

শীতের আমেজ ক্রমশ কমছে। রবিবার সামান্য কমতে পারে তাপমাত্রা। ওঠানামা করছে তাপমাত্রা। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আজ ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূল ও উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন জেলাগুলিতে ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে আগামী কয়েক দিন। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১১ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের বেলায় শীতের আমেজ কমবে। সকাল এবং সন্ধ্যার দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। 

উত্তরবঙ্গ: 
উত্তরবঙ্গে আজ ও কাল ঘন কুয়াশা সতর্কবার্তা দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এই চার জেলায়। বাকি সব জেলাতেই বেশ কিছু এলাকায় হালকা/মাঝারি মানের কুয়াশার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই আগামী চার পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় চার থেকে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে জেলাতে ১০ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে। নিচের দিকের জেলাতে ১৪ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

কলকাতা: 

ফের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও এক ডিগ্রি কমল। আজ ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে শহরের পারদ। এক-দু ডিগ্রির মধ্যেই তাপমাত্রা ওঠানামা করবে। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। পরিস্কার আকাশ। সকালে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া। দিনের বেলায় শীত উধাও। সকালে আর সন্ধ্যায় শীতের হালকা অনুভূতি। কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। 

কলকাতার তাপমান: 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৮ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.০ ডিগ্রি।বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫২ থেকে ৮৮ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে:
বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ বৃষ্টি সঙ্গে শিলা বৃষ্টি হতে পারে অরুণাচল প্রদেশে। শীতল দিনের পরিস্থিতি মধ্যপ্রদেশে।

