Canning: তুমুল ঝগড়া! রাগের মাথায় স্ত্রীকে গ*লা টি*পে খু*ন করল স্বামী, তারপর নিজেও...

Canning: তুমুল ঝগড়া! রাগের মাথায় স্ত্রীকে গ*লা টি*পে খু*ন করল স্বামী, তারপর নিজেও...
South 24 Parganas: ভালোবেসেই বিয়ে, অথচ সর্বক্ষণ ঝামেলা লেগেই থাকত। বচসার জেরে স্ত্রীকে গলা টিপে খুন করে নিজেও আত্মঘাতী হয় বলে অভিযোগ।
প্রসেনজিত্ সর্দার: ক্যানিংয়ে দম্পতির জোড়া মৃত উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। সকালে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা। বয়েসিংগ্রামে মৃত দম্পতির নাম নাজির মোল্লা বয়স ২৩, রিঙ্কি মোল্লা বয়স ২১ জানা গিয়েছে। বিগত প্রায় চার বছর আগে নাজিরের ফোনের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বর্ধমানের কাটোয়া রিংকির সঙ্গে। পরে বিয়ে হয়।
নাজির পেশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। দিব্যি চলছিল দম্পতির সংসার। ইদানিং প্রায় এক সপ্তাহ ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা চলছিল এলাকা বাসিন্দাদের অভিযোগ। সেই বচসা চলাকালীন সকালে দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সূত্রের খবর, পরিবারের লোকজন মৃত দেখতে পেয়ে ক্যানিং থানায় পুলিসের খবর দেয়। ক্যানিং থানার পুলিস নাজির ও রিঙ্কিকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই দম্পতিকে মৃত বলে ঘোষণা করে।
সূত্রের খবর রাতেই বচসার জেরে স্ত্রীকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করে পরে তার স্বামী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে এমনই জানা যায়। এমন ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। তদন্তে ক্যানিং থানার পুলিস।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
