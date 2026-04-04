Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী, রবি থেকেই তপ্ত বাংলায় শুরু বৃষ্টির খেলা

Bengal Weather Update: ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী, রবি থেকেই তপ্ত বাংলায় শুরু বৃষ্টির খেলা
West Bengal Weather Update: মার্চের শেষে আবহাওয়া কিছুটা নরম থাকলেও এপ্রিলের শুরুতেই ভোলবদল প্রকৃতির। দক্ষিণবঙ্গে এখন কার্যত ‘অগ্নিপরীক্ষা’। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই কলকাতার তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে।
অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া; বাড়বে গরম সঙ্গে অস্বস্তি। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছবে। উত্তরবঙ্গেও এ সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। রবিবার থেকে ফের ঝড় বৃষ্টি। কমবে তাপমাত্রা। বুধবার পর্যন্ত চলবে ঝড়-বৃষ্টির স্পেল।
উত্তরবঙ্গে
বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি চলবে উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
শুক্রবার ও শনিবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বাড়বে তাপমাত্রা। তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়তে পারে। রবিবার আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। রবিবার থেকে বুধবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। সোমবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা কিছুই এলাকায়।
দক্ষিণবঙ্গে
মূলত পরিষ্কার আকাশ। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। গরম চরম বাড়বে। শনিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া। রবিবার থেকে মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। রবিবার ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। রবি ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টি।
ক্রমশ তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে। শনিবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছবে। এপ্রিলের শুরুতেই গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হবে।
আজ-কাল কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলাতে সতর্কতা গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার।
কলকাতা
সকালে পরিষ্কার আকাশ; বিকেলের দিকে আংশিক মেঘলা আকাশ। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। এই সপ্তাহেই কলকাতার তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছে যেতে পারে। আজ ও কাল গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সম্ভাবনা। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই উষ্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস।
আপাতত দুদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শনিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া। গরম এবং অস্বস্তি বাড়বে। রবিবার থেকে বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। তাপমাত্রা কমবে।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.০ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৯ থেকে ৮৬ শতাংশ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)