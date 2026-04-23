Bengal Weather Update: হিটওয়েভের হাই অ্যালার্ট: এরই মধ্যেই স্বস্তির খবর, উইকেন্ডেই ঝাঁপিয়ে ঝড়বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তাপমাত্রা ৪০° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। রবি ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 23, 2026, 09:13 AM IST
অয়ন ঘোষাল: আজ ভোটের দিন কার্যত পুড়বে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা। তিন জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা। বাকি জেলাতেও গরম এবং অস্বস্তি চরমে।  উত্তরবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। নীচের দিকের জেলায় গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। বিকেলে কোথাও কোথাও বজ্রপাত সহ হালকা বৃষ্টির আশঙ্কা।

সিস্টেম
শুকনো পশ্চিমী হাওয়ায় গরম বাড়বে। জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি থাকায় আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি চরমে উঠবে।

দক্ষিণবঙ্গে
আজ গরম ও অস্বস্তি চরমে উঠবে। পশ্চিমের তিন জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা। ৪০ ডিগ্রি বা তার বেশি  সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পশ্চিম বর্ধমানের কিছু অংশে। যেখানে স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি তাপমাত্রা হতে পারে। গরম এবং অস্বস্তি চরম এ উঠবে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে।

সতর্কতা না থাকলেও গরম ও অস্বস্তি থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই। কাল গরম ও অস্বস্তি চরমে উঠবে। একইসঙ্গে বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম, জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

গরম এবং অস্বস্তি থাকবে ২৬ এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত। ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে গরম ও অস্বস্তির সতর্কবার্তা। রবিবার ২৬ এপ্রিল গরম ও অস্বস্তি সতর্কবার্তা থাকবে শুধুমাত্র পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে।

স্বস্তির বৃষ্টি

স্বস্তির বৃষ্টি মিলতে পারে রবিবার ২৬ এপ্রিল। তার আগে শনিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার এবং সোমবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এই জেলাগুলিতে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বা তার বেশি গতিতে ঝোড়ো হওয়া বইতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া জেলাতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা।

উত্তরবঙ্গে
দার্জিলিং-সহ ওপরের দিকের পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। উইকেন্ডে শনি ও রবিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দার্জিলিং-সহ পার্বত্য জেলাতে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের পর বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ির পার্বত্য এলাকায় সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার ঝোড়ো হাওয়া। মালদা, দিনাজপুর-সহ নিচের দিকের জেলাগুলিতে গরম অস্বস্তি কিছুটা থাকবে; সন্ধ্যা বা রাতের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা সামান্য।

শুক্র-শনিবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বেশ কিছু জেলাতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিতে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুত-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০/৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। 

শনিবার এবং রবিবার উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে বুধবার ও বৃহস্পতিবার।

কলকাতা
আজ গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। সকালে পরিষ্কার আকাশ। পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। রোদের তেজ বাড়বে। তাপমাত্রা সামান্য ঊর্ধ্বমুখী হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। ফিল লাইক টেম্পারেচার বেশি হবে। রবিবার ও সোমবার ঝড়বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা বাড়বে। আপাতত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির খুবই সামান্য সম্ভাবনা। 

কলকাতার তাপমান 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৭ থেকে ৯১ শতাংশ।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

