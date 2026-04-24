Bengal Weather: অস্বস্তি চরমে উঠবে, শীর্ষে আর্দ্রতা, ফিল লাইক টেম্পারেচার; অগ্নিকুণ্ড ভোটবাংলায় স্বস্তির বৃষ্টি কবে?

Bengal Weather: অস্বস্তি চরমে উঠবে, শীর্ষে আর্দ্রতা, ফিল লাইক টেম্পারেচার; অগ্নিকুণ্ড ভোটবাংলায় স্বস্তির বৃষ্টি কবে?
Bengal Weather Update Today: উইকেন্ডে গরম ও অস্বস্তি থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই। কালবৈশাখী হলেও থাকবে অস্বস্তি। গরম বাড়বে লাফিয়ে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আজ, শুক্রবারেও।
অয়ন ঘোষাল: গতকাল বৃহস্পতিবার অত্যন্ত কষ্টদায়ক প্রথম দফা ভোটের পরে আজ, শুক্রবারও কার্যত পুড়বে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা। তিন জেলায় সরাসরি তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা। বাকি জেলাতেও গরম এবং অস্বস্তি চরমে থাকবে বলে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গে পার্বত্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। নীচের দিকের জেলায় গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। বিকেলে কোথাও কোথাও বজ্রপাত-সহ হালকা বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতায় আজও গতকালের মতো গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। সকালে আংশিক মেঘলা এবং ৯টা থেকে পরিষ্কার আকাশ।
আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে
শুকনো পশ্চিমি হাওয়ায় গরম বাড়বে পশ্চিমের জেলায়। গতকাল বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম সরাসরি তাপপ্রবাহের কবলে পড়েছিল। আজ, শুক্রবার এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাংশ। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে উঠবে। ঘেমেনেয়ে একশা হবে মুর্শিদাবাদ নদীয়া দুই ২৪ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলি। গরম এবং অস্বস্তি থাকবে ২৬ এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত। এর মধ্যে আগামীকাল ২৫ এপ্রিল পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় মারাত্মক গরম ও অস্বস্তির সতর্কবার্তা। রবিবার ২৬ এপ্রিল গরম ও অস্বস্তি সতর্কবার্তা থাকবে শুধুমাত্র পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায়।
স্বস্তির বৃষ্টি কবে?
স্বস্তির বৃষ্টি মিলতে পারে রবিবার ২৬ এপ্রিল। তার আগে শনিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায়। রবিবার এবং সোমবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ২৪ পরগনা পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এই জেলাগুলিতে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বা তার বেশি গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সোমবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া জেলাতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি
উত্তরে দার্জিলিং-সহ উপরের দিকের পাঁচ জেলায় ঝড়বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচ জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। উইকেন্ডে শনি ও রবিবার ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দার্জিলিং-সহ পার্বত্য জেলায়। আজ শুক্রবার থেকে থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। কাল শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বেশ কিছু জেলায়। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিতে দমকা ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০/৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইবে।
উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টি
শনিবার এবং রবিবার উইকেন্ডে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে আজ। বিকেলের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
কলকাতায়
কলকাতায় আজও গতকালের মতো গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। সকালে আংশিক মেঘলা এবং ৯টা থেকে পরিষ্কার আকাশ। রোদের তেজ উত্তরোত্তর বাড়বে। তাপমাত্রা সামান্য ঊর্ধ্বমুখী হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। ফিল লাইক টেম্পারেচার বেশি হবে। কলকাতায় রবিবার ও সোমবার ঝড়বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা বাড়বে। আপাতত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই। স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝড়বৃষ্টির খুবই সামান্য সম্ভাবনা সোমবারের পরে।
কলকাতার তাপমান
কাল রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৮ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৫ থেকে ৯১ শতাংশ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)