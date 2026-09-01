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ধেয়ে আসছে মুষলধারে বৃষ্টি! ভয়াল নিম্নচাপের থাবায় রাজ্যজুড়ে দুর্যোগ, কোন কোন জেলায় চরম সর্তকতা?

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলাতেও আজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ সব জেলাতেই আজ মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা হাওয়া-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 01, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:56 AM IST
ধেয়ে আসছে মুষলধারে বৃষ্টি! ভয়াল নিম্নচাপের থাবায় রাজ্যজুড়ে দুর্যোগ, কোন কোন জেলায় চরম সর্তকতা?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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