/Bengal Weather Update: কাউন্টডাউন শুরু! ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দেশে বর্ষা, ঝড় বৃষ্টি নিয়ে চলে এল বড় আপডেট

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যজুড়ে তীব্র গরমের মাঝেই অবশেষে স্বস্তির খবর দিল আবহাওয়া দফতর। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দেশের মূল ভূখণ্ড কেরল এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশে প্রবেশ করতে চলেছে মৌসুমি বায়ু। পাশাপাশি, আগামী ৬ মের মধ্যে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের আরও কিছু এলাকাতেও বর্ষা পৌঁছে যাবে বলে জানানো হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে গরম
এদিকে উত্তরবঙ্গে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে চললেও, দক্ষিণবঙ্গে এখনই গরম থেকে রেহাই মিলছে না। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা আরও ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। তবে সপ্তাহের শেষের দিকে মিলতে পারে স্বস্তি।
আগামী বৃহস্পতি ও শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলায় এই ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এই সময়ে কলকাতায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
উত্তরে প্রাক বৃষ্টির এন্ট্রি
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা বা রাতের পর থেকেই প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। আজ দিনের দ্বিতীয় ভাগ থেকেই সেখানে বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বৃষ্টি শুরুর আগে আজ সারাদিন উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের চার জেলায় গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে। দার্জিলিং-এর সমতল এলাকা, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া বুধবার পর্যন্ত চলবে।
আগামী পরশু, অর্থাৎ ৪ জুন থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা আরও বাড়বে। ৪ এবং ৫ তারিখে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে উপরের দিকের পাঁচ জেলা—দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী তিনদিন উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা একই রকম থাকলেও, তারপরের দিনগুলিতে তাপমাত্রা প্রায় ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যেতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)