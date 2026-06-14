/Bengal Weather Update: মৌসুমি বায়ুর এ কেমন খেলা? খাতায়-কলমে বর্ষা, বাস্তবে চাতক পাখি দক্ষিণবঙ্গ

অয়ন ঘোষাল: খাতায়-কলমে গোটা বাংলায় বর্ষা প্রবেশ করলেও, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার ছবিতে ধরা পড়ল চরম বৈপরীত্য। আপাতত ভারী বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস। বাতাসে আগামী কয়েকদিন জলীয় বাষ্প অস্বাভাবিক বেশি থাকায় চরম অস্বস্তি চলবে।
বর্ষার এন্ট্রি
গোটা বাংলা জুড়েই বর্ষা। শুধুমাত্র পুরুলিয়ার কিছু অংশ বাদে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। মৌসুমি অক্ষরেখা পুরুলিয়ার উপর দিয়ে ধানবাদ হয়ে গিয়েছে। বাংলা ছাড়াও বিহারের আরও কিছু অংশে এবং ঝাড়খন্ড ওড়িশার কিছু অংশে ঢুকেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।
উত্তরবঙ্গে রেড অ্যালার্ট
আগামী ৪৮ ঘণ্টা অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে। তারপর ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে চলবে আরও সাতদিন। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।
আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতে। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সর্বত্র। এরমধ্যে মঙ্গল ও বুধবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।
দক্ষিণবঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি
সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি দক্ষিণবঙ্গে। বর্ষার বৃষ্টি শুরু হলেও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস আপাতত নেই। গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া চলবে। এর মাঝেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা। দু-এক জায়গায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকবে।
বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং হুগলি জেলায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই আগামী সাতদিন বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। কোথাও কোথাও বাতাসের গতিবেগ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার, আবার কোথাও ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর মাঝেই দু-এক জায়গায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় ঝড়-বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে।
কলকাতার কী আপডেট?
কলকাতাবাসীর জন্য এখনই কোনও সুখবর নেই। কলকাতায় আপাতত গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। তবে দিনের বেলা চরম অস্বস্তি থাকলেও, বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী ৭ দিনে কলকাতার আবহাওয়ার বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।
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