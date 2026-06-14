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Bengal Weather Update: মৌসুমি বায়ুর এ কেমন খেলা? খাতায়-কলমে বর্ষা, বাস্তবে চাতক পাখি দক্ষিণবঙ্গ

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনো উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশি থাকার কারণে আগামী কয়েকদিন চরম অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বর্ষার দাপট অব্যাহত। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়বে এবং অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 14, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:52 AM IST
Bengal Weather Update: মৌসুমি বায়ুর এ কেমন খেলা? খাতায়-কলমে বর্ষা, বাস্তবে চাতক পাখি দক্ষিণবঙ্গ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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