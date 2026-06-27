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নিম্নচাপের ফণা তুলে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ! ২০০ মিমি পর্যন্ত হবে বৃষ্টি, জারি রেড অ্যালার্ট

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে ধস নামতে পারে ও নদীর জল বাড়তে পারে। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে এখন ভ্যাপসা গরম থাকবে। আকাশে মেঘ থাকলেও বৃষ্টির দেখা নেই। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 27, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:32 AM IST
নিম্নচাপের ফণা তুলে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ! ২০০ মিমি পর্যন্ত হবে বৃষ্টি, জারি রেড অ্যালার্ট
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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