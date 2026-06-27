/নিম্নচাপের ফণা তুলে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর দুর্যোগ! ২০০ মিমি পর্যন্ত হবে বৃষ্টি, জারি রেড অ্যালার্ট

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টি কিছু জেলায়। আজ শনিবার থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। পার্বত্য এলাকায় ধস নামবে। বাড়বে নদীর জল স্তর। নীচু এলাকা প্লাবিত হবার আশঙ্কা! দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ কোথাও সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। বৃষ্টি না হলে চূড়ান্ত গরম এবং চরম অস্বস্তি। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেলা বাড়লে ১০০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ
সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। আগাম জারি করা হল কমলা সতর্কতা। বৃষ্টির গতিপ্রকৃতি দেখে সতর্কতার রঙ পরিবর্তন হবে নাও কাস্ট পদ্ধতি মেনে।
অবশেষে বছরের প্রথম নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে
উত্তর-পূর্ব ও পূর্বমধ্য বঙ্গোপসাগরে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। সেটি প্রচুর জলীয় বাষ্পের হাত ধরে শক্তি বৃদ্ধি করছে। জুলাই মাসের ২ বা ৩ তারিখে নিম্নচাপ হিসেবে এই সিস্টেম এগিয়ে আসতে পারে স্থলভাগের দিকে। প্রভাব পড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় এবং উপকূলের জেলায়। প্রভাব পড়বে বাংলাদেশে।
আজ শনি এবং কাল রবি দক্ষিণবঙ্গে কখনও আংশিক মেঘলা কখনও পরিষ্কার আকাশ। রোদের তেজ থাকবে। সঙ্গে দোসর হবে প্রায় ১০০ শতাংশ জলীয় বাষ্প। কষ্ট বড়বে। দুর্বিষহ ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হবে। ফিল লাইক টেম্পারেচার দক্ষিণবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় ৫০ ডিগ্রি হতে পারে। কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের জেলায় বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি সূচক ১১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।
এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে সোমবার। সোমবার থেকে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বজ্র বিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি থাকবে। দু এক জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গল ও বুধবার।
উত্তাল হবে উত্তরবঙ্গ
উত্তরবঙ্গে নতুন করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস। অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি হতে পারে বেশ কিছু জেলাতে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় অতিভারী বৃষ্টির সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। বজ্র বিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতে। দার্জিলিং থেকে কোচবিহার ওপরের পাঁচ জেলাতে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জারি হতে পারে লাল সতর্কতা । বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটারের বেশি। উইকেন্ডে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিজ্ঞানীরা।
প্রবল বর্ষণে উত্তরের পার্বত্য এলাকায় ধস। নিচু এলাকা প্লাবিত এবং নদীর জলস্তর বিপদসীমার উপরে বইতে পারে।
কলকাতা
কলকাতায় সকালে রোদের দাপট। দুপুরের পর আংশিক মেঘলা আকাশ। উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস এখনও পর্যন্ত নেই। ফলে চূড়ান্ত অস্বস্তি এবং দুর্বিষহ কষ্টদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হবে সকাল ৯ টা থেকেই। বেলা যত গড়াবে ঘাম তত বাড়বে। রবিবার বিকেলের পর থেকে পরিস্থিতির কিছুটা সুরাহা হতে পারে। সোমবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে। তবে দক্ষিণের বাকি জেলার অনুপাতে আপাতত বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকতে চলেছে কলকাতায়।
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