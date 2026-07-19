/২০০ মিমি বৃষ্টির আশঙ্কা, ঘূর্ণাবর্তের জাঁতাকলে বাংলা! ভারী বৃষ্টিতে কাঁপবে কলকাতা

অয়ন ঘোষাল: ২১ জুলাই থেকে ২৩ জুলাই বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল ও সংলগ্ন জেলায়। উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির লাল সর্তকতা। ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। পার্বত্য এলাকায় ভূমিধস ও প্লাবনের আশঙ্কা। দুর্যোগের পরেও বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরে।
সিস্টেম
মৌসুমি অক্ষরেখা রাঁচি ও দীঘার ওপর দিয়ে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। ঝাড়খন্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিকে অবস্থান। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমবে।
দক্ষিণবঙ্গে
আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসের হলুদ সর্তকতা। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। অন্যান্য জেলাতে ও বিক্ষিপ্ত দুই এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।
মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং নদীয়াতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। বাকি দিনগুলোতে উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস।
উত্তরবঙ্গে
আজ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে চরম বৃষ্টির সতর্কতা। দার্জিলিং, কোচবিহার এবং কালিম্পং জেলাতেও অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। মালদা এবং দুই দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবারে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমব।
বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে।
সতর্কতা
প্রবল বৃষ্টির প্রভাবে নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইবে। নীচু এলাকায় প্লাবনের হওয়ার আশঙ্কা। দার্জিলিং ও কালিম্পং এর পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে অতিবৃষ্টিতে শস্যের ক্ষতি হতে পারে।
কলকাতায়
আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি বাড়বে। মঙ্গলবার থেকে মেঘলা আকাশ; বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। ভারী বৃষ্টি না হলেও দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি। গতকাল বিকেলে সর্বোচ্চ তিন তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৮ থেকে ৯৫ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ২.৫ মিলিমিটার।
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