Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /২০০ মিমি বৃষ্টির আশঙ্কা, ঘূর্ণাবর্তের জাঁতাকলে বাংলা! ভারী বৃষ্টিতে কাঁপবে কলকাতা

২০০ মিমি বৃষ্টির আশঙ্কা, ঘূর্ণাবর্তের জাঁতাকলে বাংলা! ভারী বৃষ্টিতে কাঁপবে কলকাতা

West Bengal Weather Update: নিম্নচাপ দুর্বল হওয়ায় আপাতত ভারী বৃষ্টি নেই। তবে মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ আবার বাড়বে। উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলোতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 19, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:31 AM IST
২০০ মিমি বৃষ্টির আশঙ্কা, ঘূর্ণাবর্তের জাঁতাকলে বাংলা! ভারী বৃষ্টিতে কাঁপবে কলকাতা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Live:২১-এর প্রচারের মাঝেই পুলিসের অ্যাকশন! শ্রীঘরে কালীঘাট তৃণমূলের হেভিওয়েট মুনমুন
West bengal1 hr ago
2
Blood Bank in BengalJul 18
3
Covid 19Jul 18
4
FIFA World Cup 2026Jul 18
5
Pawan Kumar ChandanaJul 18