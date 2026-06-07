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Bengal Weather Update: একের পর এক রাজ্যে এন্ট্রি বর্ষার! দক্ষিণবঙ্গে ঢুকবে কবে? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

West Bengal Weather Update: দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করেছে। আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে সিকিম ও উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢোকার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি ও দমকা ঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকলেও, আগামী বুধবার থেকে সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 07, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:06 AM IST
Bengal Weather Update: একের পর এক রাজ্যে এন্ট্রি বর্ষার! দক্ষিণবঙ্গে ঢুকবে কবে? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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একের পর এক রাজ্যে এন্ট্রি বর্ষার! দক্ষিণবঙ্গে ঢুকবে কবে? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট
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