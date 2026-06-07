/Bengal Weather Update: একের পর এক রাজ্যে এন্ট্রি বর্ষার! দক্ষিণবঙ্গে ঢুকবে কবে? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

অয়ন ঘোষাল: মণিপুর ও মিজোরামে ইতিমধ্যে বর্ষা প্রবেশ করেছে। মৌসুমি অক্ষরেখার উত্তরাংশ বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারতে অবস্থান করছে। কেরল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু পেরিয়ে গোয়া এবং মহারাষ্ট্রতেও পৌঁছে গিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। এর পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশও বর্ষার কবলে পড়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্তমানে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এবং আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সিকিম ও উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকে পড়বে। এছাড়া ছত্তীসগঢ় ও ওড়িশাতেও বর্ষা প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে যে, সব জেলাতেই আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় হতে পারে। আজ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামীকাল সোমবার আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে এবং দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে এবং শুক্রবার এই জেলাগুলির পাশাপাশি মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে
অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ঝড়-বৃষ্টি হলেও গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে এবং আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার বড়সড় কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে না। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পাবে।
কলকাতায় কী হবে?
কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকবে। শহরের কিছু কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে চড়া রোদ এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে কলকাতা তথা দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দারা যে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন, এই মেঘলা আকাশ ও হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাসে তাতে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে। তবে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ভ্যাপসা গরম বজায় থাকবে।
আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে পারে। আগামী দু-তিন দিন তাপমাত্রার খুব একটা বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা নতুন করে বাড়বে না।
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