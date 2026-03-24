Bengal Weather Update: উইকেন্ডে ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী: বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি, রাজ্যজুড়ে দুর্যোগের রক্তচক্ষু

Bengal Weather Update: উইকেন্ডে ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী: বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি, রাজ্যজুড়ে দুর্যোগের রক্তচক্ষু
West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গের ওপরের জেলাগুলোতে আজ ভারী বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়বে। তবে শুক্রবার থেকে রবিবারের মধ্যে কলকাতা-সহ পুরো রাজ্যেই কালবৈশাখী ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। সব মিলিয়ে এই সপ্তাহে আবহাওয়া বেশ দুর্যোগপূর্ণ থাকবে।
অয়ন ঘোষাল: সকালের দিকে সামান্য কুয়াশা। উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে বেশি সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পরিস্থিতি ওপরের ছয় জেলায়। ভারী বৃষ্টির সঙ্গে, শিলাবৃষ্টি কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চললেও দক্ষিণবঙ্গে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। শুক্রবার ও শনিবার আরও এক দফায় ঝড় বৃষ্টির স্পেল। কালবৈশাখীর পরিস্থিতি; শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গে
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আজ ভারী বৃষ্টি। ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে দুর্যোগের আশঙ্কা; উইকেন্ডে শুক্র ও শনিবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।
আজ মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সঙ্গে শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে শিলাবৃষ্টির সতর্কতা। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ৫০কিমি থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। ঝোড়ো হাওয়া সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও।
বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে উপরের দিকে পাঁচ জেলাতে। শুক্রবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আবার বাড়বে।
দক্ষিণবঙ্গে
সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা। তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ছে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় উপকূলের জেলাগুলিতে আপাতত ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা নেই। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। তাপমাত্রা বাড়তে পারে। ২থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।
সপ্তাহান্তে শুক্রবার ও শনিবার সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার পাঁচ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখীর সতর্কতা। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমান জেলার কিছু অংশে ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। কলকাতা-সহ বাকি জেলায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এই চার জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।
কলকাতা
আজ সকালের দিকে হালকা কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের বেশ কিছুটা নীচে। রাতের তাপমাত্রা বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি। রাত ও দিনের তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস মতন বেড়েছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আরও কিছুটা বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।
কলকাতায় বুধবার পর্যন্ত পরিষ্কার আকাশ। এই কদিন তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। বৃহস্পতিবার আংশিক মেঘলা আকাশ। আবহাওয়ার পরিবর্তন। শুক্রবার থেকে রবিবার মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। আরও এক দফায় ঝড় বৃষ্টির স্পেল। হতে পারে কালবৈশাখী!
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৯ থেকে ৯৫ শতাংশ।
