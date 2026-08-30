/ভয়াল নিম্নচাপের অশনি সংকেত! রাজ্য জুড়ে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা, তিন জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট

অয়ন ঘোষাল: আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুত্-সহ ঝড়-বৃষ্টি সব জেলাতে। উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি দু-এক পশলা। সোমবার এবং মঙ্গলবার উপরের দিকের জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা।
সিস্টেম
নিম্নচাপ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর উত্তর ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে এর অবস্থান। এটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এই সিস্টেম উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করে যাবে। মৌসুমি অক্ষরেখা বাঁকুড়া পুরুলিয়ার ওপর দিয়ে নিম্নচাপের মধ্য দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
মৎস্যজীবীদের সতর্কবার্তা
সমুদ্র উত্তাল থাকবে। তাই উত্তর ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। সোমবার পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে। পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে।
বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ও বৃষ্টি সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। সোমবারেও বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি ছয় জেলাতে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, এবং ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বুধবার থেকে শুক্রবার কোনও সতর্কবার্তা নেই আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জেলার কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। রবিবার থেকে বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি ওপরের দিকে দু-এক জেলায়। আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির দুয়েক পশলা বিভিন্ন জেলাতে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইবে।
সোমবার বৃষ্টি একটু বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। উপরের দিকের চার জেলায় ভারী বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির দুয়েক পশলা বিভিন্ন জেলাতে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইবে।
কলকাতায়
আজ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি কয়েক পশলা হতে পারে। যদিও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে কলকাতায়।
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৬ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৬ থেকে ৯৪ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ১৩.২ মিলিমিটার।
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