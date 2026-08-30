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ভয়াল নিম্নচাপের অশনি সংকেত! রাজ্য জুড়ে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা, তিন জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট

West Bengal Weather Update: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ। এর প্রভাবে মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে অতি ভারী এবং কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 30, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:41 AM IST
ভয়াল নিম্নচাপের অশনি সংকেত! রাজ্য জুড়ে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা, তিন জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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