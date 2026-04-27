English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Bengal Weather Update: সকাল থেকেই আকাশের মুখভার: বিকেলেই ৬০ কিমি ঝড়ের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি, টানা ৪দিন দুর্যোগ

West Bengal Weather Update: কলকাতা-সহ বাকি জেলাগুলিতেও ৪০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই দফায় দফায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 27, 2026, 08:38 AM IST
অয়ন ঘোষাল: আজ কালবৈশাখীর সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টি। ১ মে পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় ও বৃষ্টি চলবে। আজ বিকেল বা সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর তাণ্ডব হতে পারে। প্রবল ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে। ৬০ কিলোমিটার বা তার বেশি গতিতে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। 

Add Zee News as a Preferred Source

জেলায় জেলায় কালবৈশাখীর তাণ্ডব
কলকাতা-সহ বাকি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। বেশি দুর্যোগের সম্ভাবনা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। কলকাতা-সহ দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা।

মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে।

পারদ পতন
তীব্র দাবদাহের পর ঝড় বৃষ্টিতে আজ সোমবার থেকে পারদ পতনের সম্ভাবনা। বুধবারের মধ্যে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। সেক্ষেত্রে প্রথম দফার তুলনায় দ্বিতীয় দফায় অপেক্ষাকৃত স্বস্তির পরিবেশে ভোটের লাইনে দাঁড়াবেন মানুষ। 

উত্তরবঙ্গে কী আপডেট?
উত্তরবঙ্গে এপ্রিলের বাকি কটা দিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। পার্বত্য এলাকায় মঙ্গলবার পর্যন্ত কমলা সতর্কতা। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বেশি থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। মঙ্গলবার পর্যন্ত এই জেলাগুলিতে বেশিরভাগ এলাকায় ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। 

বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত এই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলেও তা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু এলাকায়। উত্তরের সব জেলাতেই শুক্রবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ওপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে ঝড়ের সম্ভাবনা থাকবে বিক্ষিপ্তভাবে এই জেলাগুলিতে। তবে নীচের দিকে জেলা মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও ঝড় বৃষ্টির সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

সকাল থেকে দুপুর গরম ও অস্বস্তি। কখনও পরিষ্কার আকাশ আবার কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া। দুপুরের পর হাওয়া বদল। বিকেল বা সন্ধ্যেয় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে বজ্রপাত এবং ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
west bengal weatherKalbaishakhi AlertSouth Bengal RainKolkata Weather UpdateNorth Bengal Heavy Rain
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 20026: 'অনেক কষ্টে ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে, এবার ভোট না দিলে নাম কেটে যাবে'
.

পরবর্তী খবর

PHERA Movie Poster Release: 'শিকড়ে ফেরার আখ্যান', প্রকাশ্যে এল সঞ্জয় মিশ্র ও ঋত্বি...