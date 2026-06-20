/ধেয়ে আসছে ব্যাপক দুর্যোগ! ২০০ মিলিমিটার ছাড়াতে পারে বৃষ্টি, উত্তর টু দক্ষিণবঙ্গে জারি লাল সর্তকতা

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আজ ও কাল বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। কয়েক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দুপুরে ও রাতের দিকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। ফের বুধবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকবে। উপরের পাঁচ থেকে ছয় জেলায় ভারী বৃষ্টি। কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে অতি ভারী বৃষ্টি। রবিবার পর্যন্ত লাল সর্তকতা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে।
সিস্টেম
মৌসুমি অক্ষরেখা পঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের উপর দিয়ে রয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামীকাল রবিবার যোগা দিবসের দিন কলকাতাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। ঝড় বৃষ্টি হবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি, হাওড়াতে। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা।
ঝড়-বৃষ্টিতে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে। সোম মঙ্গলবার তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আবারও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।
উত্তরবঙ্গ
আজ শনিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। দুর্যোগের লাল সতর্কতা থাকবে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে। দার্জিলিং, কোচবিহার এবং কালিম্পং কমলা সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতে।
আগামীকাল রবিবার যোগা দিবসের দিন বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা। প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। এই দুই জেলার কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারে। মালদা ও দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের লাল সর্তকতা ২১ জুন পর্যন্ত। সোমবারেও দুর্যোগের কমলা সতর্কতা। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি থাকবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পা জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে।
কলকাতা
গতকালের ঝড় বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও এর সোম মঙ্গলবার বাড়বে তাপমাত্রা। গতকাল মেঘলা আকাশ বৃষ্টিতে দিনের তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রি স্বাভাবিকের নিচে নেমেছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে গেছে দু ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি।
আজকেও দুপুর বিকেলে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামীকাল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি কলকাতাতে। সোম মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমলেও বুধবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের বাড়বে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪.৪ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.০ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৯২ থেকে ৯৯ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় আলিপুরে বৃষ্টি হয়েছে ৪৮.২ মিলিমিটার।
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