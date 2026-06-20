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ধেয়ে আসছে ব্যাপক দুর্যোগ! ২০০ মিলিমিটার ছাড়াতে পারে বৃষ্টি, উত্তর টু দক্ষিণবঙ্গে জারি লাল সর্তকতা

West Bengal Weather Update: হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 20, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:14 AM IST
ধেয়ে আসছে ব্যাপক দুর্যোগ! ২০০ মিলিমিটার ছাড়াতে পারে বৃষ্টি, উত্তর টু দক্ষিণবঙ্গে জারি লাল সর্তকতা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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