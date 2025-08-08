Bengal Weather Update: মৌসুমি অক্ষরেখা, ঘূর্ণাবর্ত, আপার এয়ার সার্কুলেশনের তিন-যোগে ভয়াল বৃষ্টির রোষনেত্র দিগন্তে! প্লাবিত হবে...

Bengal Weather Update: মৌসুমি অক্ষরেখা, ঘূর্ণাবর্ত, আপার এয়ার সার্কুলেশনের তিন-যোগে ভয়াল বৃষ্টির রোষনেত্র দিগন্তে! প্লাবিত হবে...
Bengal Weather Update: এই মুহূর্তে মৌসুমি অক্ষরেখার হিমালয়ের পাদদেশ-সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান। মৌসুমি অক্ষরেখা ফিরোজপুর চণ্ডীগড় দেরাদুন খেড়ি বাল্মীক নগর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে হিমালয়ের পাদদেশ এলাকা অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্য বাংলাদেশে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। সঙ্গে আরও সংকট।
অয়ন ঘোষাল: এসে গেল আজ, শুক্রবারের সকালের ওয়েদার রিপোর্ট (Bengal Weather Update)। জানা গিয়েছে-- মৌসুমি অক্ষরেখা হিমালয়ের (Himalaya) পাদদেশেই অবস্থান করছে। মধ্য-বাংলাদেশে রয়েছে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত (Cyclonic System)। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশার উপর রয়েছে আরও এক আপার এয়ার সার্কুলেশন (Upper Air Circulation)। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। সোমবারে ফের অতি ভারী বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গে পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান নদিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে।
সিস্টেম
মৌসুমি অক্ষরেখার হিমালয়ের পাদদেশ-সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান। মৌসুমি অক্ষরেখা ফিরোজপুর চণ্ডীগড় দেরাদুন খেড়ি বাল্মীক নগর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে হিমালয়ের পাদদেশ এলাকা অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্য বাংলাদেশে সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। এটি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে রয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা-সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে একটি আপার এয়ার সার্কুলেশন। উত্তর পূর্ব আসাম এবং সংলগ্ন অরুণাচল প্রদেশ এলাকায় রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত।
হিমাচল প্রদেশ এবং সংলগ্ন উত্তরাখণ্ড এলাকায় রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ পুরুলিয়া পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টি। বাকি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। কাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান নদিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে।
রবিবার এবং সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা, তার থেকেও বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকাতেই অস্বস্তি বাড়বে।
উত্তরবঙ্গ
আগামী তিন দিন ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। সোমবারে ফের অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী বৃষ্টি হবে জলপাইগুড়ি কালিম্পং দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। ভারী বৃষ্টি কোচবিহার জেলায়। মঙ্গলবার ও বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
কলকাতা
মূলত মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে হালকা ঝেড়ো হওয়াও বইতে পারে।
শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। শনি ও রবিবার ক্রমশ তাপমাত্রা বাড়বে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে।
কলকাতার তাপমান
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৭ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৭ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮২ থেকে ৯৫ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০.৪ মিলিমিটার।
ভিন রাজ্যে
অরুণাচল প্রদেশে আজ প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টির সতর্কতা। সিকিম ,উত্তরবঙ্গ এবং বিহারে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ঝাড়খন্ড ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সোমবার এবং মঙ্গলবার ছত্তীসগঢ়ে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। সোমবার ১১ অগাস্ট সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে অরুণাচল প্রদেশ আসাম মেঘালয় মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরায়। অরুণাচল প্রদেশের ১১ অগাস্ট সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মনিপুর মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হবে।
সতর্কতা
ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জলস্তর বাড়বে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন রোডে আন্ডারপাস এবং নীচু এলাকার নদী-সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। দার্জিলিং কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা। সিকিমেও ধসের আশঙ্কা।
