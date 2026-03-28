CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Bengal Weather Update: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, ধেয়ে আসছে শিলাবৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া

West Bengal Weather Update: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টির জেরে রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই নিম্নমুখী।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 28, 2026, 09:27 AM IST
অয়ন ঘোষাল: ফের দুর্যোগের ভ্রুকুটি। আজকেও ঝড় বৃষ্টিতে কালবৈশাখীর পরিস্থিতি; শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা! উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গে
আজ দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সব জেলার দু-এক জায়গায়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া এই ছয় জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শিলা বৃষ্টি সম্ভাবনা নদীয়া, হুগলি এবং উত্তর চব্বিশ পরগনাতে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়।

রবি এবং সোমবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। সোমবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম-সহ পশ্চিমের কিছু জেলায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এই দুদিন তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। মঙ্গলবারে ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝোড়ো হাওয়া। বুধবার ১ এপ্রিল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের কমবে।

উত্তরবঙ্গে 
আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে সব জেলাতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা। জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ের সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির বেশি সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলাতে। শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে। 

রবিবার এবং সোমবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে উপরের দিকে পাঁচ জেলাতে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ের সম্ভাবনা। মঙ্গলবার ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে পাঁচ জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।

কলকাতা 
ঝড় বৃষ্টিতে রাতের তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রিরও বেশি নেমে গেল। আজ শনিবার আরো এক দফায় ঝড় বৃষ্টির স্পেল। হতে পারে কালবৈশাখী! আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। সম্ভাবনা থাকবে শিলাবৃষ্টির।

কলকাতার তাপমান 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৭ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০ থেকে ৯৬ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ১০.৪ মিলিমিটার।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

