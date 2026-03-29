Bengal Weather Update: ফের তুমুল বৃষ্টি হবে রাজ্যে; তবে ঝড়বাদল মিটলেই রাজ্যকে গ্রাস করবে ভয়াল গ্রীষ্ম

Bengal Weather Update: ফের তুমুল বৃষ্টি হবে রাজ্যে; তবে ঝড়বাদল মিটলেই রাজ্যকে গ্রাস করবে ভয়াল গ্রীষ্ম
Bengal Weather Update Today: এপ্রিলের প্রথম দিন থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতায় ৩৭-৩৮ ডিগ্রি হবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। বৃষ্টি মিটলেই রাজ্যকে গিলে খাবে ভয়ংকর গ্রীষ্ম।
অয়ন ঘোষাল: কলকাতায় (Kolkata Weather) ৩৭-৩৮ ডিগ্রি হবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা! এর অর্থ, সেই অসহ্য ও ভয়ংকর গ্রীষ্মের (Summer Days) দিন এল বলে! আবহবিজ্ঞানী জানিয়ে দিলেন, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার (Westernly Cyclone) কারণে ৩১ মার্চে ঝোড়ো হাওয়া বইবে উত্তরবঙ্গে (North Bengal Weather)। দক্ষিণবঙ্গেও (South Bengal Weather) থাকবে একই রকম আবহাওয়া-পরিস্থিতি। ৫০-৪০ কিমি বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া (Strong Wind), সঙ্গে বৃষ্টিপাতও (Rain)। আর গ্রীষ্ম? কবে থেকে মারণ গরম?
রবিবিকেলের হাওয়া-সংবাদ
এসে গেল রবিবার বিকেলের আবহাওয়া-সংবাদ। জানিয়ে দিলেন আবহবিজ্ঞানী ড. অন্বেষা ভট্টাচার্য। তিনি জানালেন, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে ৩১ মার্চে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংয়ে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গেও একই রকম আবহাওয়ার পরিস্থিতি। ৩১ মার্চ পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায় ৫০-৪০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা ও হবে বৃষ্টিপাতও। তবে, এপ্রিলের প্রথম দিন থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতায় ৩৭-৩৮ ডিগ্রি হবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা! এর অর্থ, সেই অসহ্য ও ভয়ংকর গ্রীষ্মের দিন এল বলে!
আবহাওয়ায় ভোলবদল
সকালের আবহাওয়া-খবরেই জানানো হয়েছিল, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট মিটলেই দাপট দেখাতে শুরু করবে গরম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিল, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে। রবিবার ও আগামীকাল দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকলেও, মঙ্গলবার থেকে ফের আবহাওয়ায় ভোলবদল ঘটতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে
বলা হয়েছিল, দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ। ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে, বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। সোমবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম-সহ পশ্চিমের কিছু জেলায় সামান্য ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। এই দুদিন তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। মঙ্গলবারে ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝোড়ো হাওয়া। বুধবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের কমবে। বুধবার থেকে ক্রমশ তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে। শুক্র-শনিবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছতে পারে।
উত্তরবঙ্গে
সকালের আবহাওয়ায় বলা হয়েছিল উত্তরবঙ্গেও রবি ও সোম বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে উপরের পাঁচ জেলায়। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ের সম্ভাবনা। মঙ্গলবার ফের ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে সর্বোচ্চ ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া। মালদা-সহ বাকি সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। এপ্রিলের শুরুতে বুধবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে।
এবং কলকাতায়
আজ ও কাল বৃষ্টির সম্ভাবনা কম কলকাতায়। তবে বাড়বে তাপমাত্রা। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে কলকাতায় ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে তাপমাত্রা। সপ্তাহের শেষ দিকে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আজ, রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৩ থেকে ৯২ শতাংশ।
