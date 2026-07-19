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প্রবল বৃষ্টি, ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল, নদীগুলিতে বাড়ছে জলস্তর! ভয়ংকর বিপন্ন উত্তর

Heavy Rain in North Bengal: আজ, রবিবারের সকালের আবহাওয়ায় চরম বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে উত্তরে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় রয়েছে চরম বৃষ্টি-সতর্কতা। উত্তরে বৃষ্টি অব্যাহত। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে কালিঝরা এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 19, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:52 PM IST
প্রবল বৃষ্টি, ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল, নদীগুলিতে বাড়ছে জলস্তর! ভয়ংকর বিপন্ন উত্তর
Image Credit: ফাইল ছবি Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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