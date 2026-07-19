/প্রবল বৃষ্টি, ছাড়া হচ্ছে বিপুল জল, নদীগুলিতে বাড়ছে জলস্তর! ভয়ংকর বিপন্ন উত্তর

প্রদ্যুৎ দাস, অরূপ বসাক: উত্তরে বৃষ্টি অব্যাহত। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে কালিঝরা এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে। রাতভর বৃষ্টিতে ভিজেছে ডুয়ার্স। এর জেরে এলাকার বিভিন্ন নদীর জলস্তর বেড়েছে। সকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমলেও আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন।
জলপাইগুড়ি
উত্তরে বৃষ্টি অব্যাহত। পাহাড় এবং সমতলেও বৃষ্টি। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি। দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে কালিঝোরা এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে। ফুঁসছে তিস্তা জলঢাকা-সহ বিভিন্ন নদীগুলি রবিবার সকাল ৬ টায় গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৫২৫ এবং কালিঝোরা ১৫৪৪ কিউসেক জল ছাড়া হয় বলে জলপাইগুড়ি সেচ দফতর ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর। সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায় এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর উপর হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি তিস্তার মেখলিগঞ্জের সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি। চিন্তায় নদী-সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। গতকাল থেকে আজ রবিবার একটানা বৃষ্টিতে বহু জায়গায় জল দাঁড়িয়ে যায়। সাধারণ জনজীবন কিছুটা হলেও বিপন্ন।
মালবাজার
বাড়ছে নদীর জলস্তর। রাতভর বৃষ্টিতে ভিজেছে ডুয়ার্স। এর জেরে এলাকার বিভিন্ন নদীর জলস্তর বেড়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমলেও আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামীকাল পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একটানা বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। নিচু এলাকা এবং গ্রামীণ রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বেশ কয়েকটি এলাকায় যাতায়াতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে পাহাড়ি এলাকাতেও টানা বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। ফলে, ডুয়ার্সের নদীগুলির জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন। নদী-সংলগ্ন ও নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
উত্তরবঙ্গে হাওয়া বদল
আজ, রবিবারের সকালের আবহাওয়ায় চরম বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে উত্তরে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় রয়েছে চরম বৃষ্টি-সতর্কতা। দার্জিলিং, কোচবিহার এবং কালিম্পং জেলাতেও অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। মালদা এবং দুই দিনাজপুরে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবারে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে। বুধবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে।
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