/ফুঁসছে তিস্তা, NH10-এ ধস! জারি লাল সতর্কতা, পাহাড়ে বাজছে বিপদঘণ্টি

প্রদ্যুৎ দাস ও কায়েশ আনসারি: ভারী বৃষ্টি লাল সর্তকতা জারি পাহাড়ে। অবিরাম পাহাড়ে চলছে বৃষ্টি। বৃষ্টি সমতলের জলপাইগুড়িতেও। যার জেরে ফুঁসছে তিস্তা। ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে। তিস্তাতেও জারি করা হয়েছে লাল সর্তকতা। একদিকে অবিরাম বৃষ্টি, আরেকদিকে প্রবল বৃষ্টিতে ফুঁসছে তিস্তা। পাহাড়ে বাজছে বিপদঘণ্টি! ইতিমধ্যেই শুক্রবার বিকেল-সন্ধ্যা থেকে ধস নেমেছে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায়। ধস নেমেছে জাতীয় সড়ক ১০-এও।
জলপাইগুড়ি সেচ দফতরের ফ্ল্যাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর, ময়নাগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি সদর ব্লক-সহ জেলার বিভিন্ন নদী ও তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় মানুষজনকে সচেতন করতে ব্লক প্রশাসন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে শুরু হয়েছে মাইকিং। তিস্তার দোমহনি এবং মেখলিগঞ্জের বাংলাদেশ বর্ডার সংলগ্ন অসংরক্ষিত এলাকায় জারি লাল সতর্কতা। পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকায় জারি হলুদ সতর্কতা। চলছে বিভিন্ন ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া।
শনিবার সকালেও জল ছাড়া হয়েছে কালিঝোরা ও গজলডোবা ব্যারেজ থেকে। শনিবার সকাল ৬ টায় কালিঝোরা ব্যারেজ থেকে ২২৬৬ কিউমেক এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ১৭৫৮ কিউমেক জল ছাড়া হয়। শুক্রবার রাত থেকেই জল বাড়তে শুরু করেছে। জলপাইগুড়ি তিস্তার চর এলাকায় জল ঢুকতে শুরু করেছে। রাতেই জল ঢুকেছে সুকান্ত নগর কলোনি এলাকায়। শুক্রবার কালিঝোরা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি, প্রায় ৩৫৯৫ কিউমেক। আর গজলডোবা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ প্রায় ২৭৮৩ কিউমেক।
ওদিকে শুক্রবার বিকেল-সন্ধ্যায় পাহাড় থেকে শুরু করে সমতলের বেশ কিছু এলাকায় ধস নেমেছে। ধস নেমেছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কেও। যার জেরে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত। আজও বেলা ১২টা পর্যন্ত বন্ধ জাতীয় সড়ক।
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