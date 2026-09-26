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ফুঁসছে তিস্তা, NH10-এ ধস! জারি লাল সতর্কতা, পাহাড়ে বাজছে বিপদঘণ্টি

Red alert in Tista: ময়নাগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি সদর ব্লক-সহ জেলার বিভিন্ন নদী ও তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় মানুষজনকে সচেতন করতে ব্লক প্রশাসন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে শুরু হয়েছে মাইকিং। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 26, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 10:08 AM IST
ফুঁসছে তিস্তা, NH10-এ ধস! জারি লাল সতর্কতা, পাহাড়ে বাজছে বিপদঘণ্টি
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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