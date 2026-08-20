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আপাতত ৩ দিন বৃষ্টি থেকে রেহাই, ফের ভারী বর্ষণের সতর্কতা একাধিক জেলায়

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে ওপরের দিকের ৫ জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনও আগাম সতর্কতা নেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 20, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:53 AM IST
আপাতত ৩ দিন বৃষ্টি থেকে রেহাই, ফের ভারী বর্ষণের সতর্কতা একাধিক জেলায়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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