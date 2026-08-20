/আপাতত ৩ দিন বৃষ্টি থেকে রেহাই, ফের ভারী বর্ষণের সতর্কতা একাধিক জেলায়

অয়ন ঘোষাল: গভীর নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে বিহারের ওপর দিয়ে ছত্তীসগড়ে গিয়ে মধ্যরাতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে এর আর কোনও প্রভাব নেই। তবে নিম্নচাপের ছেড়ে যাওয়া জলীয় বাষ্পের কারণে উপকূল-সহ কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে খুব হালকা মাঝারি অল্প সময়ের বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস জারি করে বৃষ্টির অ্যালার্ট দেবে।
উপকুলের দুই এবং পশ্চিমের ৩ জেলা ছাড়া শনিবার পর্যন্ত কার্যত বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। জেলায় জেলায় মাঝে মাঝে আংশিক মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে মেঘের চাদর সরিয়ে রোদের দেখা মিলবে। আজ ভাদ্র মাসের তৃতীয় দিন। ভাদ্রের চড়া রোদ কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের নিচের দিকের জেলায় কষ্টদায়ক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। সঙ্গে দোসর হবে জলীয় বাষ্প। ফলে কয়েকটি জেলায় চরম অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে। শনিবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকতে পারে।
অন্যদিকে, রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে উপকূলের জেলাগুলিতে। সঙ্গে বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গে ওপরের দিকের ৫ জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনও আগাম সতর্কতা নেই। আবার সোমবার ও মঙ্গলবার দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
কলকাতায় বৃষ্টি কমবে। কষ্ট বাড়বে। শনিবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলার পর রবিবার থেকে মঙ্গলবার ফের বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা কলকাতায়। কলকাতায় বৃহস্পতি শুক্র এবং শনিবার ভাদ্র মাসের চড়া রোদ এবং গুমোট, জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি ও কষ্ট বাড়বে।
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