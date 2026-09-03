Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /কলকাতা-সহ ৬ জেলায় আগামী ৩ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, দুর্যোগের কমলা সতর্কতা এইসব জেলায়

কলকাতা-সহ ৬ জেলায় আগামী ৩ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, দুর্যোগের কমলা সতর্কতা এইসব জেলায়

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে পরশু শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 03, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:57 AM IST
কলকাতা-সহ ৬ জেলায় আগামী ৩ ঘণ্টায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, দুর্যোগের কমলা সতর্কতা এইসব জেলায়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
স্বাস্থ্যবিধিকে বুড়ো আঙুল! ফাস্টফুডের দোকানে হানা দিয়ে নষ্ট করা হল রান্নাকরা খাবা
2
3
4
5