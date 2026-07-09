/দক্ষিণবঙ্গে সক্রিয় মৌসুমী বায়ু, টানা ৪ দিন ঘোর দুর্যোগ জেলায় জেলায়

অয়ন ঘোষাল: মরশুমের প্রথম মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয়, বৃষ্টি বলয় তৈরি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে তৈরি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত বাংলায় মুর্শিদাবাদের ওপরে উঠে যাওয়া মৌসুমী অক্ষরেখাকে টেনে দক্ষিণ দিকে নামিয়েছে। এর প্রভাবে আজ ৯ থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে।
দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা হাওড়া হুগলি দুই ২৪ পরগনা দুই মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় এই সময়কালের মধ্যে মোট ১৫০ মিলিমিটারের কাছাকাছি বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রপাতের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাবে। ফলে নিচু এলাকা জলমগ্ন হওয়া বা বজ্রপাত জনিত দুর্ঘটনা এবং শহরাঞ্চলে জমা জল যানজটের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা। অতি বৃষ্টির লাল সতর্কতা। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি আজ এবং শুক্রবারের মধ্যে। মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যপ্রদেশের নিম্নচাপ এলাকা হয়ে ছত্রিশগড় ঝাড়খন্ড এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা।
উত্তর-পূর্ব আরব সাগর থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি অত্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা গুজরাটের পর মধ্যপ্রদেশের নিম্নচাপ এলাকার হয়ে ছত্রিশগড় ঝাড়খন্ড এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। উত্তরবঙ্গে আজ বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে।
শুক্রবার অতি প্রবল বৃষ্টির লাল সর্তকতা। জলপাইগুড়ি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। প্রবল বর্ষণে দার্জিলিং কালিম্পং সহ পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা রাইডাকসহ নদীতে জলস্তর বিপদসীমার উপরে বইতে পারে। জলস্তর বাড়বে। নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। কৃষিকাজের ক্ষতি হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে কলকাতা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। কাল শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই । শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। সোমবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে। আগামিকাল শুক্রবার কলকাতাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। গোটা উইকেন্ডে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির কমলা সর্তকতা কলকাতাতে।
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