Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দক্ষিণবঙ্গে সক্রিয় মৌসুমী বায়ু, টানা ৪ দিন ঘোর দুর্যোগ জেলায় জেলায়

দক্ষিণবঙ্গে সক্রিয় মৌসুমী বায়ু, টানা ৪ দিন ঘোর দুর্যোগ জেলায় জেলায়

Bengal Weather Update: শুক্রবার অতি প্রবল বৃষ্টির লাল সর্তকতা। জলপাইগুড়ি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 09, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:53 AM IST
দক্ষিণবঙ্গে সক্রিয় মৌসুমী বায়ু, টানা ৪ দিন ঘোর দুর্যোগ জেলায় জেলায়
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জন্মদিনেই মহারাজকে সেই মহাসম্মান ICC-র, শাহকে ধন্যবাদ জানালেন সৌরভ
Sourav Ganguly ICC Hall of FameJul 08
2
cabinet reshuffleJul 08
3
Baruipur encounterJul 08
4
Erling HaalandJul 08
5
Baruipur rape caseJul 08