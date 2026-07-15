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সাগরে তৈরি হচ্ছে শক্তিশালী নিম্নচাপ, বুধবার থেকে টানা কয়েকদিন দুর্যোগ দক্ষিণবঙ্গে

Bengal Weather Update: শুক্রবারও বৃষ্টি কমবে না। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দেওয়া হয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের জন্য

Written BySekender Abu ZafarReported By:Ayan Ghoshal
Published: Jul 15, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:07 AM IST
সাগরে তৈরি হচ্ছে শক্তিশালী নিম্নচাপ, বুধবার থেকে টানা কয়েকদিন দুর্যোগ দক্ষিণবঙ্গে
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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