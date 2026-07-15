/সাগরে তৈরি হচ্ছে শক্তিশালী নিম্নচাপ, বুধবার থেকে টানা কয়েকদিন দুর্যোগ দক্ষিণবঙ্গে

অয়ন ঘোষাল: উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হবে। সর্বশেষ প্রাপ্ত উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূলে এটি ফরমেশন বা গঠনের চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ৬ দিনের ব্যবধানে বঙ্গোপসাগরে এটি দ্বিতীয় নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে চলেছে।
নিম্নচাপের জেরে এবং সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার হাত ধরে আরও এক দফা বৃষ্টি বলয় তৈরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। আজ বুধবার ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে।
আগামিকাল বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে।
পরশু শুক্রবারও বৃষ্টি কমবে না। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দেওয়া হয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের জন্য। মাঝারি থেকে কোনো কোনো সময় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতা হাওড়া হুগলি নদিয়া মুর্শিদাবাদ জেলায়।
দক্ষিণবঙ্গে শনিবার দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি কমবে। শনিবার সন্ধ্যে বা রাত থেকে বৃষ্টির তাণ্ডব শুরু হবে উত্তরবঙ্গে। রবিবার সকাল থেকে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়বে উত্তরবঙ্গের অপরের দিকের ৫ জেলায়। রবিবার দুপুর থেকে সোমবার সন্ধ্যে পর্যন্ত অতি ভারী বা প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে।
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