West Bengal Weather Update: টানা ২ দিন চলবে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ থেকে রেহাই কবে?

West Bengal Weather Update: টানা ২ দিন চলবে ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ থেকে রেহাই কবে?
West Bengal Weather Update: উত্তরে নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন রোডে আন্ডারপাস এবং নীচু জায়গার নদী সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা
অয়ন ঘোষাল: আঠাশ দিনে ষষ্ঠ নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে। পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। আজ আরো শক্তিশালী হয়ে সরবে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলে।
বাংলার মৎস্যজীবীদের জন্য কোন সতর্কবার্তা নেই। তবে মৎস্যজীবীদের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলের মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ১৫ই আগস্ট শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের নিষেধাজ্ঞা।
আজ বৃহস্পতিবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে। শুক্রবার এবং শনিবার বৃষ্টি কিছুটা কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার ও সোমবার ফের বৃষ্টি বাড়বে উত্তরে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং সহ ওপরের পাঁচ জেলায়।
দক্ষিণবঙ্গে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া এবং হাওড়া জেলাতে। শনিবার থেকে বৃষ্টি অনেকটাই কমবে দক্ষিণবঙ্গে। পরবর্তী ৩ থেকে ৪ দিন খুব বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে না।
উত্তরে নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন রোডে আন্ডারপাস এবং নীচু জায়গার নদী সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জল স্তর বাড়বে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা কমবে। দার্জিলিং ও পাহাড়ের বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তায় ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটা কমবে। দার্জিলিং কালিম্পং এর পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা। সিকিমেও ধসের আশঙ্কা।
