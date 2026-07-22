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বুধ ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়, জারি হলুদ সতর্কতা

Bengal Weather Update: পরশু শুক্রবারেও বিক্ষিপ্তভাবে  দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস

Written BySekender Abu ZafarReported By:Ayan Ghoshal
Published: Jul 22, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:38 AM IST
বুধ ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়, জারি হলুদ সতর্কতা
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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