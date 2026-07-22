/বুধ ও বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জেলায় জেলায়, জারি হলুদ সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: চলতি উইকেন্ডে শনি এবং রবিবার রাজ্য জুড়ে বৃষ্টি কমার সম্ভাবনা। তার আগে ২৩ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। উত্তরবঙ্গেও কাল বৃহস্পতিবার থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ।
ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে উত্তর ঝাড়খন্ড ও সংলগ্ন বিহারে। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা ত্রিপুরা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটি ঝাড়খন্ড ও উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে। তাই আগামিকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির দাপট থাকবে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার এবং কাল বৃহস্পতিবার উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম বর্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলাতে। অন্য জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া।
পরশু শুক্রবারেও বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস।
শনি ও রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ লক্ষ্যণীয় ভাবে কমবে দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া।
কাল বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ আরো কমবে উত্তরবঙ্গে। আপাতত বৃষ্টির কোন সতর্কবার্তা নেই এই ক'দিনে। আগামী মঙ্গলবারের পর উত্তরবঙ্গে ফের বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ।
কলকাতায় আজ বুধবার এবং কাল বৃহস্পতিবার দফায় দফায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দিনের বিভিন্ন সময় একাধিক দফায় বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া। শুক্রবার থেকে বৃষ্টি কমবে কলকাতায়।
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