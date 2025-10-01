English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

West Bengal Weather Update: নবমীর বিকেলেই তৈরি হয়ে গেল গভীর নিম্নচাপ, দশমী থেকেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কলকাতা-সহ এইসব জেলায়

West Bengal Weather Update: শুক্রবার একাদশীতে ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম দিকের একাধিক জেলা। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Oct 1, 2025, 09:54 PM IST
West Bengal Weather Update: নবমীর বিকেলেই তৈরি হয়ে গেল গভীর নিম্নচাপ, দশমী থেকেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কলকাতা-সহ এইসব জেলায়

অয়ন ঘোষাল: নবমীর বিকেলেই শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত। আরো উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে এটি উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। প্রচন্ড শক্তিশালী নিম্নচাপ দক্ষিণ ওড়িশার স্থলভাগে প্রবেশ করবে। শুক্রবার একাদশীর ভোর রাতে এটি স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে গোপালপুর থেকে পারাদ্বীপের মধ্যে ওড়িশার স্থলভাগে। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ এর বিশাখাপত্তনম থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে এবং পারাদ্বীপ থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে গভীর নিম্নচাপটি।

Add Zee News as a Preferred Source

নবমীর নিম্নচাপে দশমীতে বৃহস্পতিবার কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝড় ও বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। এই তিন জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা।  কলকাতা ও হাওড়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। অতি বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া বইবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর উপকূল জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন জেলা গুলিতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।

আরও পড়ুন-জ্বলছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর, পাক সেনার গুলিতে নিহত ৮ সাধারণ নাগরিক

আরও পড়ুন-আচমকাই শাটডাউন আমেরিকায়, পদত্যাগের সময় কি এগিয়ে আসছে ট্রাম্পের!

শুক্রবার একাদশীতে ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম দিকের একাধিক জেলা। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাঁকুড়া পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পূর্ব বর্ধমান বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে  ঝড়ো হাওয়া ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। বাকি উপকূল সংলগ্ন জেলাতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস।

দ্বাদশী শনিবারেও ভারী বৃষ্টি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা উত্তরবঙ্গ সংলগ্ন জেলা গুলিতে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বেশিরভাগ জেলার বেশ কিছু এলাকাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। 

রবিবারে কলকাতায় কার্নিভালের দিন কমবে বৃষ্টি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া সকালের দিকে কোথাও কোথাও। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং তাপমাত্রা বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় অস্বস্তি ভোগাতে পারে। সোম এবং মঙ্গলবারে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিষ্ট সহ বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কমবে।

উত্তরবঙ্গ
 
বুধবার নবমীতে বৃষ্টি বাড়বে। দুর্যোগের পরিস্থিতি কিছু এলাকায়।অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলাতে। বুড়ো হাওয়া ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে। আংশিক মেঘলা আকাশ থেকে মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা বেশি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির স্থানীয়ভাবে। 

বৃহস্পতিবার দশমীতে ভারী বৃষ্টি শুরু উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে মালদা ও দুই দিনাজপুরে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস থাকবে।

শুক্রবার এবং শনিবার একাদশী ও দ্বাদশীতে দুর্যোগের আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য পাঁচ জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস বইবে।

রবিবার উপরের ছয় জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার উত্তর দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং সহ উপরের পাঁচ জেলায়। ভারী বস্তি হতে পারে শুধুমাত্র দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।

কলকাতা
 
বুধবার নবমীতে মূলত মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে ; একইসঙ্গে বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি চরমে উঠবে। নবমীর রাতের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বৃহস্পতিবার দশমীতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে।

শুক্রবার একাদশীতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা কয়েক পশলা। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। রবিবার কার্নিভালের দিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে অস্বস্তি বেশি হবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Rain In BengalWB Weather UpdateDepression in Bengal
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: নবমীর রাতেই হাওয়া বদল! গভীর নিম্নচাপে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা... কলকাতা-সহ জেলায় দুর্যোগ...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: মেডওয়ের বুকে 'লন্ডন টেলিফোন বুথ' মণ্ডপে দুর্গাপুজো!