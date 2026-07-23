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আপাতত বৃষ্টির ভোগান্তি থেকে রেহাই নেই, ভারী বর্ষণের কমলা সতর্কতা ১০ জেলায়

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। ক্রমশ বৃষ্টি কমবে। নিচের দিকে জেলাতে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার ও শনিবার কোন সতর্কবার্তা নেই উত্তরবঙ্গে

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Jul 23, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:11 AM IST
আপাতত বৃষ্টির ভোগান্তি থেকে রেহাই নেই, ভারী বর্ষণের কমলা সতর্কতা ১০ জেলায়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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