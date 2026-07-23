/আপাতত বৃষ্টির ভোগান্তি থেকে রেহাই নেই, ভারী বর্ষণের কমলা সতর্কতা ১০ জেলায়

অয়ন ঘোষাল: ভোর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায়। দক্ষিণবঙ্গে কাল শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। সারাদিন প্রধানত মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে দফায় দফায় হালকা মাঝারি বৃষ্টি সর্বত্র। পূর্ব দিকের জেলা এবং উপকূল সংলগ্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। উইকেন্ডে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে ।
শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম হাওড়া এবং বাঁকুড়া জেলাতে।
শনিবারেও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম। রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। রবিবার এবং সোমবার কোনো সতর্ক বার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। ক্রমশ বৃষ্টি কমবে। নিচের দিকে জেলাতে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার ও শনিবার কোন সতর্কবার্তা নেই উত্তরবঙ্গে। রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। চলবে বুধবার পর্যন্ত।
রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। রবিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে। এই তিন জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে।
কলকাতায় মূলত মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকবে। বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি বাড়বে। শুক্রবার পর্যন্ত হালকা মাঝারি দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে কলকাতা শহরে।
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