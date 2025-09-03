West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের জেরে আজও ভারী বর্ষণ একাধিক জেলায়, এবার পুজো ভাসবে বৃষ্টিতে...

West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের জেরে আজও ভারী বর্ষণ একাধিক জেলায়, এবার পুজো ভাসবে বৃষ্টিতে...
West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সব জেলাতে। আজ বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে
অয়ন ঘোষাল: গোটা সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই বৃষ্টি চলবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অতি বৃষ্টি, মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টির মতো একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। পুজো প্রেমী মানুষের জন্য খারাপ খবর। পুজোয় বৃষ্টি হবে। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রাজ্যে মৌসুমী বায়ু এবং মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় থাকতে পারে। পুজোয় কোন দিন কতটা বৃষ্টি তা সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে নির্দিষ্ট করে জানাতে পারবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস কার্যত দেওয়া হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফ থেকে।
উত্তর পূর্বসাগরের ঘুর্ণাবর্ত উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি করেছে। আজ এটি ক্রমশ ও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। বিকেলের পর সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং ওড়িশা উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। নিম্নচাপের প্রভাবে আজও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টি সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ রবিবার। মৎস্যজীবীদের আজও সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বাংলা ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা।
উত্তরবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সব জেলাতে। আজ বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। উপরের দিকে জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে।
বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হলেও তার পরিমাণ কমবে। রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের কয়েকটি জেলায়। রবি ও সোমবার কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উপকূল ও সংলগ্ন পশ্চিমের জেলাগুলিতে। আজ বুধবার পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতে। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাওড়া হুগলিসহ বেশ কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বইতে পারে। শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও সোমবার ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়।
