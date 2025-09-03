English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের জেরে আজও ভারী বর্ষণ একাধিক জেলায়, এবার পুজো ভাসবে বৃষ্টিতে...

West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সব জেলাতে। আজ বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 3, 2025, 08:44 AM IST
West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের জেরে আজও ভারী বর্ষণ একাধিক জেলায়, এবার পুজো ভাসবে বৃষ্টিতে...

অয়ন ঘোষাল: গোটা সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই বৃষ্টি চলবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অতি বৃষ্টি, মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টির মতো একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। পুজো প্রেমী মানুষের জন্য খারাপ খবর। পুজোয় বৃষ্টি হবে। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রাজ্যে মৌসুমী বায়ু এবং মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় থাকতে পারে। পুজোয় কোন দিন কতটা বৃষ্টি তা সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে নির্দিষ্ট করে জানাতে পারবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস কার্যত দেওয়া হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফ থেকে। 

Add Zee News as a Preferred Source

উত্তর পূর্বসাগরের ঘুর্ণাবর্ত উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি করেছে। আজ এটি ক্রমশ ও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। বিকেলের পর সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং ওড়িশা উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। নিম্নচাপের প্রভাবে আজও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টি সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ রবিবার। মৎস্যজীবীদের আজও সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বাংলা ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা।

উত্তরবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সব জেলাতে। আজ বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। উপরের দিকে জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে।

আরও পড়ুন-'পাকিস্তানে ট্রাম্পের পরিবারের অনেক গোপন ব্যবসা, তাই ভারতকে মারতে এত মরিয়া!'

আরও পড়ুন-শ্বশুর-শাশুড়ি ও ৩ সন্তানকে অচেতন করে ২ বউকে নিয়ে পালাল যুবক
 
বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হলেও তার পরিমাণ কমবে। রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের কয়েকটি জেলায়। রবি ও সোমবার কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

দক্ষিণবঙ্গে আজও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উপকূল ও সংলগ্ন পশ্চিমের জেলাগুলিতে। আজ বুধবার পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।

বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতে। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাওড়া হুগলিসহ বেশ কিছু জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বইতে পারে। শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও সোমবার ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
West Bengal Weather UpdateDepression in BengalRain In Bengalrain in Durga Puja
পরবর্তী
খবর

SIR: বাংলায় SIR নিয়ে নির্বাচন কমিশন সূত্রে বড় আপডেট! কবে-কখন জেনে নিন...
.

পরবর্তী খবর

Priya Marathe Death: '৩৮ তো যাওয়ার বয়স নয়! শেষ সময়ে দেখতেও পেলাম না', প্রিয়ার শেষক...