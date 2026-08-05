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ঘোর দুর্যোগ, শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের এইসব জেলা

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়বে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলাতে অতি বৃষ্টির কমলা সর্তকতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 05, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:37 AM IST
ঘোর দুর্যোগ, শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের এইসব জেলা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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